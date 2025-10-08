Trumpas jau aštuntą kartą nusivylė Putinu

Šįkart, priėmęs Kanados premjerą, D. Trumpas dėstė, jog užbaigti Rusijos karą Ukrainoje sunkiau nei pasiekti taiką Artimuosiuose Rytuose.
D. Trumpas yra užsiminęs, kad rengiasi perduoti „Tomahawk“ raketų Ukrainai, tik nori sužinoti, kaip Kyjivas ketina jas naudoti.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Britų leidinys „The Telegraph“ analizuoja, kad „Tomahawk“ pristatymas galėtų užtrukti kelis mėnesius ir, net jei niekada nebūtų paleistos į Rusijos gilumą, vis tiek didintų spaudimą agresoriui sėsti derėtis dėl karo užbaigimo.
Bet V. Putinas, pasimeldęs Sankt Peterburgo šventovėje ir dar sukvietęs generolus, aiškino, kad tai rusų pajėgos išlaiko fronte iniciatyvą, todėl kariaus toliau.
„Dėl Rusijos ir Ukrainos. Aną savaitę, Markai, žuvo 7 012 žmonių. Daugiausia karių – 7, beveik 8 tūkstančiai. Tai beprotiška – tiesiog beprotiška. Maniau, tai bus vienas lengvesnių atvejų. Gerai sutariu su Putinu, bet labai juo nusivyliau – maniau, kad tai bus lengva išspręsti, bet turbūt dar sunkiau nei Artimieji Rytai“, – šnekėjo D. Trumpas.
„Strateginė iniciatyva išlieka visiškai Rusijos pajėgų rankose. Šiais metais išlaisvinome beveik 5 tūkstančius kvadratinių kilometrų teritorijos ir 212 gyvenviečių“, – aiškino V. Putinas.