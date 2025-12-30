„Tai yra „nepaklusnumo prezidento Donaldo) Trumpo ( Donaldo Trampo) taikos darbotvarkei aktas“, – sakė Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) komandos narys po pirmadienį paskelbto pranešimo apie išpuolį Novgorodo srityje, kurio įrodymų Kremlius nepateikė.
JAV įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW) antradienį pranešė, kad įrodymų apie tariamą Ukrainos dronų išpuolį prieš vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų nėra.
Kremlius anksčiau antradienį pareiškė, kad nepateiks įrodymų dėl tariamo Ukrainos dronų išpuolio prieš vieną iš V. Putino rezidencijų, nes visi bepiločiai esą buvo numušti, o tyrimus dėl jų paprastai atlieka Rusijos kariuomenė.
Pasak Kremliaus, Ukrainos ir Vakarų žiniasklaidos bandymai neigti šį incidentą yra „beprotiški“.
Ukraina teigia, kad per derybas su JAV susitarta dėl 90 proc. taikos plano, įskaitant saugumo garantijas ir karinį aspektą. Tačiau Rusija kol kas nesiryžta pritarti šiam susitarimui, kuriame, kaip teigiama, nėra minimi maksimalūs Maskvos keliami reikalavimai.