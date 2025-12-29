Donaldas Trumpas sukritikavo tariamą Ukrainos ataką prieš Vladimiro Putino rezidenciją

Vykstant deryboms dėl Maskvos invazijos užbaigimo, JAV vadovo teigimu, tai „nėra tinkamas laikas“.
„Žinote, kas man apie tai papasakojo? Prezidentas Putinas, anksti ryte, jis sakė, kad buvo užpultas. Tai nėra gerai“, – sakė D. Trumpas žurnalistams savo valdose Floridoje „Mar a Lago“ ir pridūrė, kad yra „labai dėl to supykęs“.
„Tai sudėtingas laikotarpis. Tai nėra tinkamas laikas. Vienas dalykas yra pulti, nes jie puola. Kitas dalykas yra pulti jo namus. Tai nėra tinkamas laikas tokiems dalykams“, – pareiškė jis.
Rusija kiek anksčiau pirmadienį apkaltino Kyjivą paleidus dronų į V. Putino rezidenciją tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo ir paskelbė, kad dėl to „peržiūrės“ savo derybų poziciją dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškime teigė, kad Ukraina sekmadienio vakarą paleido 91 droną į V. Putino oficialią rezidenciją Novgorodo srityje, pridurdamas, kad visus juos sunaikino oro gynyba.
S. Lavrovas taip pat pareiškė, kad Rusija pasirinko taikinius Ukrainoje „atsakomiesiems smūgiams“ ir kad Maskvos „derybų pozicija bus peržiūrėta“.
Kyjivas nedelsdamas paneigė šiuos Rusijos kaltinimus.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis juos pavadino dar vienu Maskvos melu.
„Akivaizdu, kad vakar susitikome su (JAV prezidentu Donaldu) Trumpu, – žurnalistams sakė V. Zelenskis. – Ir akivaizdu, kad rusams, jei tarp mūsų ir Amerikos nėra skandalo ir mes darome pažangą, tai jiems tai yra nesėkmė, nes jie nenori baigti šio karo.“
Ukrainiečių lyderis taip pat apkaltino Maskvą bandymu pakenkti JAV vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.
„Rusija vėl tai daro, naudodama pavojingus pareiškimus, kad pakenktų visiems mūsų bendrų diplomatinių pastangų su prezidento Trumpo komanda pasiekimams“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Ši tariamos „rezidencijos atakos“ istorija yra visiškai išgalvota siekiant pateisinti papildomus išpuolius prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivą, taip pat Rusijos atsisakymą imtis būtinų priemonių karui užbaigti“, – pridūrė jis.