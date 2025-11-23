Trumpas ir vėl užsipuolė Ukrainą

„Ukrainos „vadovai“ parodė nulį dėkingumo už mūsų pastangas“, – sekmadienį savo platformoje „Truth Social“ plūdosi JAV prezidentas.
Ukrainos „vadovai“ parodė nulį dėkingumo už mūsų pastangas.
Jis taip pat pakartotinai išreiškė nusivylimą dėl karo nešamos „katastrofos žmonėms“ ir užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną, o Maskvos už pradėtą karą tiesiogiai nepasmerkė.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Ženevoje sekmadienį prasidėjo derybos dėl JAV prezidento plano Ukrainai nuostatų. Į Šveicariją atvyko Ukrainos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Kanados ir JAV atstovai, taip pat dalyvauja Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas. Pranešimų apie Rusijos delegacijos ketinimus dalyvauti šiose derybose nebuvo.
JAV prezidento paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto (G8) grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
Savaitgalį Vašingtonas pasiuntė signalą, kad deryboms erdvės yra, o D. Trumpas pareiškė, kad dabartinis pasiūlymas „nėra galutinis“.