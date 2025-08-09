Trumpas ir Putinas penktadienį susitiks Aliaskoje

Kremlius vėliau patvirtino susitikimo detales, pavadindamas jo vietą „gana logiška“.
„Prezidentai neabejotinai sutelks dėmesį į galimybių, kaip pasiekti ilgalaikį taikų Ukrainos krizės sprendimą, aptarimą“, – teigė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas savo pareiškime, paskelbtame socialiniame tinkle „Telegram“.
Nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Prieš susitikimą su D. Trumpu, kuris pirmuosius savo kadencijos mėnesius praleido bandydamas tarpininkauti taikos procese Ukrainoje, bet nepasiekė jokio proveržio, V. Putinas penktadienį surengė konsultacijas su Kinijos ir Indijos vadovais.
„Labai laukiamas susitikimas tarp manęs – Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento – ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino įvyks kitą penktadienį, 2025 metų rugpjūčio 15 dieną, puikiojoje Aliaskos valstijoje“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Anksčiau Baltuosiuose rūmuose jis sakė, kad „kažkiek bus keičiamasi teritorijomis, kad pagerėtų padėtis tiek Ukrainai, tiek Rusijai“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Kvietimas D. Trumpui
Trys derybų raundai tarp Rusijos ir Ukrainos nedavė realių rezultatų, ir lieka neaišku, ar ateinantis viršūnių susitikimas padės priartėti prie taikos.
Dėl Rusijos bombardavimo milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus, o rytinė ir pietinė Ukrainos dalys buvo smarkiai apgriautos.
V. Putinas atmetė daugybę Jungtinių Valstijų, Europos ir Kyjivo raginimų nutraukti ugnį.
Jis taip pat atmetė galimybę šiuo metu rengti derybas su Volodymyru Zelenskiu, nors Ukrainos prezidentas teigia, kad toks susitikimas yra būtinas norint pasiekti pažangą derybose.
Praėjusį mėnesį Stambule vykusiose derybose Rusijos pareigūnai išdėstė griežtas teritorines sąlygas, kad sustabdytų savo puolimą: pareikalavo, kad Kyjivas pasitrauktų iš kai kurių savo kontroliuojamų teritorijų ir atsisakytų Vakarų karinės paramos.
Aliaskos derybos būtų pirmasis susitikimas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo tada, kai Joe Bidenas (Džo Baidenas) susitiko su V. Putinu Ženevoje 2021 metų birželį.
D. Trumpas ir V. Putinas vėliausią kartą matėsi 2019 metų Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime Japonijoje per respublikono pirmąją kadenciją. Nuo sausio jie keletą kartų kalbėjosi telefonu.
Kremliaus atstovas J. Ušakovas sakė, kad D. Trumpas buvo pakviestas apsilankyti Rusijoje.
„Žvelgiant į ateitį, natūralu tikėtis, kad kitas prezidentų susitikimas vyks Rusijos teritorijoje. Atitinkamas kvietimas jau išsiųstas JAV prezidentui“, – sakė J. Ušakovas.
S. Witkoffo vizitas
Kremlius penktadienį pranešė, kad V. Putinas informavo Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą) apie savo pokalbio su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu), kuris šią savaitę lankėsi Maskvoje, rezultatus.
Xi Jinpingas išreiškė paramą „ilgalaikiam“ konflikto sprendimui, pranešė Kremlius.
Kinų valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ nurodė, kad Xi Jinpingas V. Putinui pasakė, jog „Kinija džiaugiasi, kad Rusija ir Jungtinės Valstijos palaiko ryšius, gerina santykius ir skatina politinį Ukrainos krizės sprendimą“.
Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios Maskva ir Pekinas sustiprino politinius, ekonominius ir karinius ryšius.
V. Putinas taip pat kalbėjosi telefonu su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi (Narendra Modžiu), ir abi šalys pasmerkė naujus JAV muitus, paskelbtus Naujajam Deliui už rusiškos naftos pirkimą.
Xi Jinpingas ir N. Modi bandė stumti savo taikos iniciatyvas Ukrainos atžvilgiu, tačiau jos nesulaukė didelio susidomėjimo.
V. Putinas, buvęs KGB agentas, kuris valdo Rusiją daugiau nei 25 metus, birželį pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik „galutinėje“ derybų dėl konflikto užbaigimo fazėje.
Ketvirtadienį savo įprastinėje vakarinėje kalboje V. Zelenskis sakė, kad „būtų teisinga, jei Ukraina dalyvautų derybose“.
Tuo metu rytinio Donecko gubernatorius Vadymas Filaškinas penktadienį pranešė, kad šeimos su vaikais bus evakuotos iš dar 19 kaimų regiono rytuose, kur rusų pajėgos toliau veržiasi į priekį.
Šie kaimai, kuriuose gyvena šimtai žmonių, yra maždaug 30 km atstumu nuo fronto linijos.