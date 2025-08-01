Trumpas keičia susitikimo su Putinu sąlygas

Šis pareiškimas prieštarauja ankstesniems pranešimams, kad V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas yra būtina sąlyga aukščiausiojo lygio susitikimui.
D. Trumpas yra davęs Maskvai laiko iki penktadienio pasiekti paliaubas arba tikėtis naujų sankcijų.
Visgi žurnalistų paklaustas Ovaliajame kabinete, ar tas terminas vis dar galioja, D. Trumpas aiškaus atsakymo nepateikė.
„Tai priklausys nuo (V. Putino), – sakė D. Trumpas. – Pažiūrėsime, ką jis pasakys.“
Sausį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas spaudžia Maskvą nutraukti Rusijos karinį puolimą Ukrainoje.
Kremlius ketvirtadienį pranešė, kad V. Putinas ketina dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime su D. Trumpu „artimiausiomis dienomis“, tačiau Rusijos vadovas iš esmės atmetė galimybę įtraukti V. Zelenskį.
Kai D. Trumpas buvo paklaustas, ar V. Putinas privalo susitikti su V. Zelenskiu prieš aukščiausiojo lygio susitikimą, JAV prezidentas atsakė paprastai: „Ne, neprivalo.“
Kaip galimą susitikimo vietą V. Putinas įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus, tačiau Vašingtonas to nepatvirtino.
Kitą savaitę?
Šis aukščiausiojo lygio susitikimas būtų pirmasis JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas nuo 2021-ųjų birželio, kai Joe Bidenas (Džo Baidenas) susitiko su V. Putinu Ženevoje.
Trys tiesioginių Rusijos ir Ukrainos derybų Stambule turai nedavė jokios pažangos siekiant paliaubų. Abiejų šalių pozicijos dėl sąlygų, kurias jos iškėlė daugiau nei trejus metus trunkančiam karui užbaigti, tebesiskiria.
D. Trumpas ir V. Putinas paskutinį kartą kartu sėdėjo 2019 metais per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Japonijoje per pirmąją D. Trumpo kadenciją. Nuo sausio jie kelis kartus kalbėjosi telefonu.
Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas teigė, kad „kita savaitė nustatyta kaip tikslinė data“, ir pridūrė, kad susitikimo vieta „iš principo sutarta“, tačiau jos neįvardijo.
Tačiau vėliau Vašingtonas paneigė, kad buvo nustatyta vieta ar data.
„Jokia vieta nenustatyta“, – sakė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas, tačiau sutiko, kad susitikimas „gali įvykti dar kitą savaitę“.
V. Putinas ilgą laiką ignoruoja daugkartinius Jungtinių Valstijų, Europos ir Kyjivo raginimus nutraukti ugnį ketvirtus metus trunkančiame kare.
Stambule vykusiose derybose Rusijos derybininkai išdėstė griežtus teritorinius reikalavimus, kad sustabdytų kariuomenės veržimąsi, ir pareikalavo, kad Kyjivas pasitrauktų iš kai kurių vis dar jo kontroliuojamų teritorijų bei atsisakytų Vakarų karinės paramos.
Senatorė Jeanne Shaheen (Džin Šahin), Senato Užsienio reikalų komiteto vyriausioji demokratė, paragino D. Trumpą „pagaliau griežtai elgtis su Kremliumi“ ir pasinaudoti savo įtaka karui nutraukti.
„Dialogas akis į akį yra svarbus, tačiau Putinui negalima suteikti dar vienos galimybės atidėti ar sušvelninti prezidento Trumpo pažadą dėl rytoj turinčių įsigalioti griežtų sankcijų“, – teigė ji vėlai ketvirtadienį paskelbtame pareiškime.