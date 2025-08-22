Trumpas gali nesikišti, jeigu Putino ir Zelenskio susitikimas neįvyks

Ovaliajame kabinete jis sakė žurnalistams esąs nepatenkintas Rusijos smūgiu JAV gamyklai Ukrainoje ir apskritai karu. Tačiau jis pridėjo pirmiausiai norintis palaukti ir pažiūrėti, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Manau žinosiu Rusijos požiūrį ir, atvirai kalbant, Ukrainos taip pat. Tam (deryboms – ELTA) reikia dviejų“, – D. Trumpas sakė atsakydamas į klausimą, ką jis darys pasibaigus jo nustatytam dviejų savaičių terminui.
Kiek anksčiau, po susitikimo su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, jis paskelbė per dvi savaites įvertinsiantis taikos Ukrainoje perspektyvas.
„Tada aš nuspręsiu, ką mums daryti ir tai bus labai svarbus sprendimas. Ar tai bus didžiulės sankcijos, ar didžiuliai tarifai, o gal ir tas, ir tas. O galbūt mes nieko nedarysime ir pasakysime: „tai jūsų karas“, – sakė D. Trumpas.
Tai ne pirmas kartas, kai jis nustato dviejų savaičių terminą dėl kokio nors sprendimo Ukrainos ar kitu klausimu, bet laikas praeidavo ir nieko neįvykdavo.
Penktadienį Rusijos atstovai pareiškė, kad susitikimo su V. Zelenskiu artimiausiu metu nebus, nors JAV prezidentas žadėjo jį suorganizuoti.
D. Trumpas penktadienį V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo organizavimą palygino su „aliejaus ir acto maišymu“.
„Pamatysime, ar V. Putinas ir V. Zelenskis bendradarbiaus. Tai šiek tiek panašu į aliejų ir actą. Jie dėl akivaizdžių priežasčių ne itin gerai sutaria“, – žurnalistams Vašingtone sakė jis.
D. Trumpas daug kartų sakė, kad Rusijos karą prieš Ukrainą galima užbaigti per parą, bet tai neįvyko.
Rugpjūčio 15 d. jis Aliaskoje priėmė V. Putiną, kuriam oro uoste buvo nutiestas raudonas kilimas. Rugpjūčio 18 d. Vašingtone jis susitiko su V. Zelenskiu ir keliais Europos lyderiais.
Anksčiau grasinęs sankcijomis, jeigu Rusija nesutiks su paliaubomis, D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu pareiškė, kad paliaubos nebūtinos, o reikia iš karto siekti taikos.
Po pokalbio su V. Zelenskiu, jis teigė pradėjęs rengti dvišalį Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Tačiau Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį paskelbė, kad toks susitikimas neplanuojamas.