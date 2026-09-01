Trumpas: duomenų centrų statybų priešininkai nori būti „atsilikę ir skurstantys“

Pasipriešinimas daug energijos sunaudojantiems centrams tapo netikėta diskusijų tema artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems JAV kadencijos vidurio rinkimams, o D. Trumpo požiūriui nepritaria daugelis respublikonų.
Apklausos rodo, kad dauguma amerikiečių dabar prieštarauja šių centrų statybai, nes skundžiasi augančiomis sąskaitomis už elektrą ir iš šių objektų sklindančiu triukšmu.
„Bendruomenės visose JAV neturėtų norėti duomenų centrų tik dėl vienos priežasties – jei nori būti atsilikusios ir skurstančios“, – pareiškė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Jei jos nori būti sėkmingos ir turtingos, su žymiai mažesniais mokesčiais ir darbo vietomis visur, tegul duomenys viešpatauja“, – sakė D. Trumpas. – Jei nužudysime aukso kiaušinius dedančią žąsį, kaltinti galėsite tik save.“
Respublikonams jau gresia pavojus prarasti kontrolę Kongrese per kadencijos vidurio rinkimus, nes karas su Iranu didina pragyvenimo išlaidas, o duomenų centrai tampa nauju galvos skausmu.
Nuomonių apklausos rodo, kad nepritarimas šiems centrams auga. Liepos mėnesį atlikta „Fox News“ apklausa parodė, kad 70 proc. respondentų nepritarė DI duomenų centro statybai jų gyvenamojoje vietovėje – tarp jų 60 proc. respublikonų ir 76 proc. demokratų.
„Pati geriausia žinia Kinijai“
JAV žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Kinija taip pat gali bandyti kurstyti pasipriešinimą duomenų centrams, o Kongreso komitetas reikalauja atlikti tyrimą.
D. Trumpas, kuris rugsėjį Baltuosiuose rūmuose turėtų priimti Kinijos prezidentą Xi Jinpingą, tokio kaltinimo nekartojo, tačiau teigė, kad Pekinas džiaugtųsi tokia situacija.
„Kinijai tas judėjimas prieš duomenų centrus – pati geriausia žinia. Tiesą sakant, jie negali patikėti, kad tai vyksta!“ – sakė D. Trumpas.
Kinija yra pasirengusi per ateinančius penkerius metus beveik padvigubinti savo duomenų centrų pajėgumus, intensyvėjant DI varžyboms su Jungtinėmis Valstijomis.
Trumpo viceprezidentas J.D. Vance‘as – kuris plačiai laikomas galimu kandidatu 2028 m. prezidento rinkimuose – pirmadienį, vykdamas į rinkimų kampanijos vizitą Mičigane, kalbėjo santūriau.
„Tikriausiai 99 procentai nepasitenkinimo duomenų centrais kyla tose vietovėse, kur duomenų centro statyba reiškia didesnes išlaidas už komunalines paslaugas ir brangesnę elektrą“, – žurnalistams sakė J. D. Vance‘as.
„Jei statai duomenų centrą, turėtum grąžinti energiją į tinklą, o ne ją iš jo pasiimti. Ir jei tai vyktų, nemanau, kad duomenų centrai keltų tiek daug prieštaravimų.“
Baltieji rūmai savo pranešime apie J. D. Vance‘o vizitą pažymėjo, kad „OpenAI“, „Oracle“ ir „Related Digital“ investuoja daugiau nei 7 mlrd. JAV dolerių į „itin didelį duomenų centrų kompleksą“ Mičigane.
J. D. Vance‘as yra buvęs technologijų investuotojas, palaikantis artimus ryšius su Silicio slėnio veikėjais, kurie, kaip tikimasi, finansuos galimą jo kandidatavimą į prezidento postą po vidurio kadencijos rinkimų.
Tačiau kartu bestselerio – knygos „Hilbilių elegija“ – autorius savo politinį prekės ženklą sukūrė remdamasis darbininkiška kilme ir paprastų JAV rinkėjų ekonominių problemų supratimu.
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