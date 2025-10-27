Trumpas atsakė, ar kandidatuotų į viceprezidentus

Pagal JAV Konstituciją prezidentai gali būti renkami tik dviem kadencijoms, o D. Trumpo antroji prasidėjo sausį.
Tačiau kai kurie jo šalininkai yra užsiminę, kad respublikonas galėtų apeiti šią taisyklę tapdamas viceprezidentu, kad po to galėtų grįžti į atsilaisvinusį šalies vadovo postą.
Paklaustas, ar 2028 m. lapkritį kandidatuos į viceprezidento postą, D. Trumpas žurnalistams prezidentiniame lėktuve atsakė, kad jam „būtų leidžiama tai padaryti“.
Tačiau jis pridūrė: „Aš to nedaryčiau... Manau, kad tai per daug miela. Tai nebūtų teisinga.“
D. Trumpas, kurio pirmoji kadencija truko nuo 2017 m. iki 2021 m., dažnai užsimena, kad jo šalininkai ragina jį valdyti pasibaigus ir šiai jo kadencijai, nors tai būtų draudžiama pagal Konstituciją.
79-erių metų magnatas neseniai Ovaliajame kabinete ant rašomojo stalo buvo pasidėjęs raudonų kepuraičių su šūkiu „Trumpas 2028“.
Tarp jo šalininkų populiari teorija, kad 2028 m. kartu su D. Trumpu į prezidentus galėtų kandidatuoti dabartinis viceprezidentas J. D. Vance‘as.
Anot šios teorijos, J. D. Vance‘ui laimėjus, jis tuoj pat atsistatydintų, o D. Trumpas vėl grįžtų į prezidento postą.
Šiuos savo komentarus D. Trumpas išsakė po to, kai buvęs jo patarėjas ir vienas iš pagrindinių judėjimo „Make America Great Again“ ideologų Steve‘as Bannonas pareiškė, kad „yra planas“, kaip leisti jam pasilikti Baltuosiuose rūmuose.
„Jis gaus trečią kadenciją... Trumpas taps prezidentu 28-aisiais. Ir žmonės tiesiog turėtų su tuo susitaikyti“, – leidiniui „The Economist“ sakė S. Bannonas.
Paklaustas apie 22-ąją pataisą – Konstitucijos straipsnį, kuriame nustatytas konkretus prezidento kadencijų skaičius, – S. Bannonas atsakė: „Yra daug įvairių alternatyvų. Planą pristatysime, kai bus tam tinkamas laikas“.
