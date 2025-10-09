Thomas Rose'as sako esąs pagerbtas, kad buvo paskirtas naujuoju JAV ambasadoriumi Lenkijoje

Antradienį JAV Senatas patvirtino Th. Rose'o kandidatūrą į JAV ambasadoriaus Lenkijoje postą po to, kai vasario mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) jį paskyrė į šias pareigas.
„Esu labai pagerbtas, kad esu patvirtintas JAV ambasadoriumi Lenkijoje“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ rašė T. Rose'as.
„Mano misiją tarnauti @POTUS (JAV prezidentui) ir Amerikos žmonėms padės atlikti FENOMENALI @USEmbassyWarsaw (JAV ambasada Varšuvoje)“, – tvirtino jis.
„Į VARŠUVĄ“, – užbaigė T. Rose, padėkojęs D. Trumpui ir respublikonų senatoriui Billui Hagerty (Bilui Hagerčiui).
Trečiadienį JAV ambasada Varšuvoje taip pat „X“ pasveikino T. Rose'ą su paskyrimu.
„Sveikiname Thomas'ą Rose'ą patvirtinus jo paskyrimą JAV ambasadoriumi Lenkijoje“, – parašė ambasada.
„Paskirtasis ambasadorius Thomas Rose'as vadovaus JAV misijai Varšuvoje, atstovaudamas @POTUS ir skatindamas JAV ir Lenkijos strateginę partnerystę su viena artimiausių mūsų sąjungininkių“, – skelbė ambasada.
Th. Rose'as, kuris buvo buvusio respublikonų viceprezidento Mike'o Pence'o (Maiko Penso) patarėjas, yra žinomas dėl savo tvirtų proizraelietiškų pažiūrų. 1997–2005 metais jis ėjo laikraščio „Jerusalem Post“ leidėjo ir generalinio direktoriaus pareigas.
Liepos mėnesį vykusiame klausyme JAV Senato Užsienio reikalų komitete Th. Rose'as ne kartą gyrė Lenkiją kaip pavyzdingą sąjungininkę.
Jis sakė, kad sieks gerinti Lenkijos ir Izraelio santykius, tvirtindamas, kad Izraelis nepagrįstai kaltina Lenkiją prisidėjus prie Holokausto.
Jis taip pat sakė, kad palaiko puikius santykius tiek su Lenkijos centristine vyriausybe, tiek su pagrindine opozicine politine jėga – dešiniąja partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), ir pažadėjo išlikti neutralus Lenkijos politinėje erdvėje.
Naujausi komentarai