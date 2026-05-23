Tęsiantis deryboms dėl Irano, Trumpas praleis sūnaus vestuves

Diena anksčiau D. Trumpas sakė, kad dėl karo Irane jam yra „netinkamas metas“ šį savaitgalį dalyvauti Donaldo Trumpo jaunesniojo ir Bettinos Anderson (Betinos Anderson) vestuvėse Bahamose.
„Nors labai norėjau būti su savo sūnumi Donu jaunesniuoju ir naujausia Trumpų šeimos nare, jo būsima žmona Bettina, su vyriausybe susijusios aplinkybės ir mano meilė Jungtinėms Amerikos Valstijoms neleidžia man to padaryti“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
„Manau, kad šiuo svarbiu laikotarpiu man svarbu likti Vašingtone, Baltuosiuose rūmuose. Sveikinimai Donui ir Bettinai!“ – rašė jis.
Vėliau Baltieji rūmai paskelbė apie pasikeitusius D. Trumpo kelionių planus ir nurodė, kad jis nebevyks į planuotą savaitgalio kelionę į savo golfo kurortą Naujajame Džersyje, o liks JAV sostinėje.
D. Trumpas nenurodė, kodėl tai yra „svarbus laikotarpis“, nors tai vyksta tuo metu, kai derybos dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo, regis, pasiekė lemiamą tašką.
Iranas nagrinėja naują JAV pasiūlymą, o tarpininko Pakistano galingas kariuomenės vadas vyksta į Teheraną.
Tačiau įtampa auga ir su Kuba, Jungtinėms Valstijoms stiprinant spaudimo kampaniją komunistų valdomai salai ir pateikus kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro (Rauliui Kastro).
JAV kariuomenė į Karibų jūrą taip pat išsiuntė lėktuvnešį ir jį lydinčius karo laivus.
(be temos)