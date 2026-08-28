Televizija: procesija su Norvegijos karaliaus Haraldo karstu iš ligoninės išvyko į rūmus

Gatvėje prie ligoninės susirinkę ligoninės darbuotojai ir praeiviai stebėjo, kaip procesija, kurioje dalyvavo ir karališkoji šeima, išvyko maršrutu per Oslo centrą.
Karališkieji rūmai penktadienio ryte pranešė, kad, eidamas 90-uosius metus, mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad šiandien mirė Jo Didenybė karalius Haraldas. Karalius Haraldas ramiai užgeso Oslo universitetinėje ligoninėje penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, 6 val. 35 min. (vietos, 7 val. 35 min. Lietuvos laiku)“, – rašoma pranešime.
Karališkuosiuose rūmuose Osle vėliava buvo nuleista iki pusės stiebo, pranešė įvykio vietoje esantis naujienų agentūros AFP reporteris.
Haraldas V nuo rugpjūčio 17 dienos buvo gydomas Oslo ligoninėje, kur buvo paguldytas dėl hemolizinės anemijos – būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys.
Karališkoji šeima ketvirtadienį skubėjo prie jo lovos, kai rūmai paskelbė, kad Haraldo būklė yra itin sunki.
Jo žmona karalienė Sonja, Haakonas (Hokonas) ir jo žmona Mette-Marit (Metė Marit) bei jų suaugę vaikai didžiąją ketvirtadienio dalį praleido prie jo lovos, o žiniasklaida pranešė, kad Haakonas budėjo per naktį.
Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama. Jo tėvas, karalius Olavas V, buvo palaidotas 1991 metų sausio 30 dieną, praėjus 13 dienų po mirties.
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