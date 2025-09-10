Teismas neleido Trumpui atleisti centrinio banko valdybos narės Lisos Cook

Apygardos teismo teisėja Jia Cobb patenkino L. Cook prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, nusprendusi, kad JAV prezidentas FED valdytojus gali atleisti tik „dėl pateisinamos priežasties“ ir kad įtariamas elgesys, buvęs iki ją paskiriant į tokias pareigas, negali būti pateisinama priežastimi ją atleisti. Teisėja taip pat pabrėžė visuomeninį interesą užtikrinti FED nepriklausomumą.
Rugpjūtį D. Trumpas pareiškė, kad nedelsdamas atleidžia L. Cook iš pareigų, kaip tokio sprendimo priežastį nurodydamas įtarimus, kad ji vienoje ar keliose būsto paskolos paraiškose pateikė melagingus pareiškimus.
Pagal išsilavinimą ekonomiste esanti L. Cook tokius kaltinimus neigė ir tvirtino, kad D. Trumpas neturi teisės jos atleisti. Ji per savo advokatus teigė, kad net jei ir buvo padaryta klaidų, jos buvo susijusios su privačia būsto paskola, suteikta daug metų iki jai pradedant eiti pareigas centriniame banke.
L. Cook į FED valdybą pirmą kartą 2022 m. paskyrė tuometinis prezidentas Joe Bidenas ir patvirtino JAV Senatas.
Šis teismo sprendimas parodo įtampą tarp D. Trumpo ir JAV centrinio banko. JAV prezidentas ne kartą ragino mažinti palūkanų normas, o FED pirmininką Jerome‘ą Powellą – atsistatydinti. Dabar jis nusitaikė į L. Cook.
Teisės ekspertai prognozuoja, kad ginčas galiausiai pasieks JAV Aukščiausiąjį Teismą. FED atlieka svarbiausią vaidmenį formuojant didžiausios pasaulio ekonomikos pinigų politiką, turinčią pasaulinės reikšmės finansiniam stabilumui.
