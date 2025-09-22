TATENA: diplomatija dėl Irano branduolinės programos atsidūrė sunkioje padėtyje

JT Saugumo Taryba penktadienį balsavo už pasiūlymą atnaujinti griežtas ekonomines sankcijas Iranui, trijų Europos šalių vyriausybėms aktyvavus prieš dešimtmetį sustabdytą vadinamąjį grįžimo į pradinę padėtį (angl. snapback) mechanizmą, apkaltinus Iraną nesilaikant susitarimo.
„Akivaizdu, kad atsidūrėme gana sunkioje padėtyje. Šiuo metu susiduriame su labai sudėtinga situacija“, – sakė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis), pridurdamas kad pirmadienį Niujorke planuojamos suinteresuotų šalių derybos.
„Svarbu, kad bendravimas tęsiasi. Planuojame, jei įmanoma, susitikti šiandien, pirmadienį, čia, Niujorke, ir galbūt surengti daugiau susitikimų šią savaitę“, – teigė jis.
Penktadienio balsavimas reiškia, kad sankcijos, kurios buvo sustabdytos mainais į 2015 metų susitarime numatytus Irano branduolinės veiklos apribojimus, įsigalios iš naujo rugsėjo 28 dieną, nebent Iranui pavyks įtikinti JT Saugumo Tarybą tai sustabdyti.
Teheranas teigė, kad Europos galybių – Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos – veiksmai pakenkė kelis mėnesius trukusiam bendradarbiavimui su TATENA, kuriuo siekiama atnaujinti stebėseną ir užtikrinti tarptautinių taisyklių laikymąsi.
Anksčiau šį mėnesį Iranas ir TATENA Kaire pasiekė susitarimą, kuris būtų leidęs atnaujinti patikrinimus dėl Irano branduolinės veiklos.
Iranas juos sustabdė, birželį Izraeliui ir Jungtinėms Valstijoms smogus jo branduoliniams objektams.
Vakarų šalių vyriausybės jau seniai kaltina Iraną siekiant branduolinio ginklo, nors pats Teheranas šį siekį neigia.
Teheranas taip pat piktinosi, kad TATENA nepasmerkė smūgių prieš jo objektus.
Naujausi komentarai