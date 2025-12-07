TATENA ragina suremontuoti Černobylio AE apsauginį gaubtą

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai, gruodžio 1 dieną pradėję retą vizitą Ukrainoje, patikrino Černobylio atominės elektrinės Naująjį apsauginį gaubtą (NAG). Ši konstrukcija buvo įrengta siekiant sustabdyti radioaktyviųjų medžiagų nuotėkį po 1986 metais įvykusio reaktoriaus sprogimo.
Vasario mėnesį per drono smūgį buvo smarkiai apgadintas NAG stogas, taip pat užsidegė plieninės konstrukcijos išorinė apdaila.
„Misija patvirtino, kad NAG prarado savo pirmines saugos funkcijas, įskaitant izoliavimo pajėgumus, tačiau taip pat nustatė, kad laikančiosioms konstrukcijoms ar stebėsenos sistemoms nuolatinė žala nepadaryta“, – penktadienį išplatintame pareiškime nurodė TATENA.
Agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) pridūrė, kad buvo atlikti riboti laikini remonto darbai, tačiau, norint išvengti tolesnio blogėjimo ir užtikrinti ilgalaikę branduolinę saugą, būtina laiku atlikti visapusišką rekonstrukciją.
TATENA teigimu, kiti laikini remonto darbai, skirti atkurti izoliavimo funkciją, bus atliekami 2026 metais. Tai atvers kelią visiškai rekonstrukcijai, kai baigsis Rusijos karas prieš Ukrainą.
1986-aisiais per nesėkmingą saugumo testą sprogo vienas iš Černobylio AE reaktorių – įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė avarija, dėl kurios radiacijos debesys pasklido po didžiąją Europos dalį, o dešimtys tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis.
Sovietų valdžios institucijos iš pradžių bandė nuslėpti, o vėliau sumenkinti katastrofos mastą.
Galiausiai virš reaktoriaus buvo pastatytas didžiulis betono ir plieno gaubtas, vadinamas sarkofagu. 2016 metais virš jo buvo sumontuotas NAG; oficialiai jis atidarytas 2019-aisiais.
