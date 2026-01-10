TATENA pradėjo derybas dėl ugnies nutraukimo Zaporižios AE

Per mūšius sausio 2 d. buvo sugadinta paskutinė likusi 330 kilovoltų avarinė elektros linija, tiekusi elektros energiją į elektrinę, kalbėdamas Vienoje sakė R. Grossi.
Dėl to rusų okupuota pietų Ukrainoje įsikūrusi branduolinė jėgainė šiuo metu naudoja tik pagrindinę 750 kilovoltų elektros liniją.
Pasak R. Grossi, norint, kad Ukrainos technikai galėtų atlikti remontą, maždaug 10 kilometrų spinduliu aplink elektrinę reikės paskelbti paliaubas. Jis pridūrė, kad per pastaruosius mėnesius TATENA jau tris kartus derėjosi dėl tokių paliaubų.
Šeši didžiausios Europoje atominės elektrinės reaktoriai yra sustabdyti, tačiau juos reikia toliau aušinti.
TATENA stebėtojai pranešė, kad pastarosiomis savaitėmis netoli objekto vykstančių kovų intensyvumas padidėjo, sakė R. Grossi.
