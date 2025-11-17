 Taivanas nerimauja dėl įtampos tarp Kinijos ir Japonijos

2025-11-17 11:14
BNS inf.

Taivano prezidentas Lai Ching-te pirmadienį sakė, kad Kinija savo ginču su Japonija smarkiai veikia taiką regione.

Lai Ching-te
Lai Ching-te / Scanpix nuotr.

Ginčas kilo po japonų ministrės pirmininkės Sanae Takaichi lapkričio 7-ąją parlamente išsakyto komentaro apie Taivaną – kad ginkluotas išpuolis prieš šią savarankišką salą galėtų pateisinti kariuomenės siuntimą į ją „kolektyvinės savigynos“ tikslais. Šie komentarai išprovokavo diplomatinį ginčą: Kinija pareikalavo atsiimti šiuos žodžius ir patarė savo piliečiams nevykti į Japoniją.

Lai Ching-te paragino Pekiną „laikytis santūriai, veikti kaip didelei galiai ir nepradėti kelti rūpesčių“ Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur buvo „smarkiai paveikti“ taika ir stabilumas.

Japonija pirmadienį paskelbė, kad savaitgalį skubiai pasiuntė naikintuvų pastebėjusi įtariamą kinų droną tarp savo pietinės Jonagunio salos ir Taivano.

