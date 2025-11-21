Japonijos premjerė pozicijos dėl Taivano nekeičia

„Praėjusio mėnesio pabaigoje su (Kinijos) prezidentu Xi patvirtinome bendrą kryptį visapusiškai plėtoti mūsų strateginius, abipusiai naudingus santykius ir kurti konstruktyvius bei stabilius santykius“, – žurnalistams sakė premjerė.
Ji pridūrė, kad Japonijos pozicija dėl Taivano klausimo lieka nepakitusi.
Ginčas tarp Kinijos ir Japonijos kilo po japonų ministrės pirmininkės S. Takaichi lapkričio 7-ąją parlamente išsakyto komentaro apie Taivaną – kad ginkluotas išpuolis prieš šią savarankišką salą galėtų pateisinti kariuomenės siuntimą į ją „kolektyvinės savigynos“ tikslais.
Kinija, kuri tvirtina, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą demokratinei salai užimti, piktai sureagavo į S. Takaichi komentarus.
Po tokių žodžių Kinija pareikalavo atsiimti šiuos žodžius ir iškvietė japonų ambasadorių.
Lapkričio 8 dieną socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše Kinijos generalinis konsulas Osakoje Xue Jianas pagrasino „nusukti tą purviną sprandą“, veikiausiai turėdamas omenyje spalį pareigas pradėjusią eiti S. Takaichi.
Tokijas pranešė, kad dėl dabar jau pašalinto įrašo socialiniame tinkle iškvietė Kinijos ambasadorių.
Siekdamas sušvelninti ginčą, Masaaki Kanai, Japonijos užsienio reikalų ministerijos Azijos ir Ramiojo vandenyno reikalų aukščiausiasis pareigūnas, antradienį Pekine surengė susitikimą su savo kolega iš Kinijos Liu Jinsongu.
