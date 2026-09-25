Šmyhalis: Ukraina turi išsamius Rusijos planus dėl atakų prieš energetikos sektorių

Tai kalbėdamas per televiziją pareiškė Ukrainos pirmasis vicepremjeras ir energetikos ministras Denysas Šmyhalis, remdamasi Laisvosios Europos radiju / Laisvės radiju (RFE/RL) praneša „Ukrinform“.
Pasak jo, planą atskleisti padėjo Ukrainos žvalgybos tarnybos. Todėl Ukrainos valdžia, atsižvelgdama į šį planą, ruošia infrastruktūrą žiemai.
„Yra du pagrindiniai dokumentai. Jie labai išsamūs ir konkretūs. Juose pateiktos lentelės, kuriose nurodyta, kiek ginkluotės reikia kiekvienam objektui sunaikinti. Numatyta naudoti įvairių rūšių ginklus – nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastų dronų. Suprantame, kaip jie veiks“, – D. Šmyhalį citavo naujienų portalas „Hromadske“.
D. Šmyhalis pažymėjo, kad prie objektų, kuriuos Rusija laiko prioritetiniais taikiniais, jau pastatyta daugiau kaip 200 apsauginių statinių. Kartu Ukraina su partneriais kaupia įrangos atsargas, kad po galimų smūgių būtų galima greitai atlikti remonto darbus.
„Mūsų skaičiavimais, žiema tikrai nebus lengva, tačiau neturėtų būti sunkesnė nei praėjusi“, – sakė pirmasis vicepremjeras.
Jis priminė, kad prie „Energetikos Ramšteino“ iniciatyvos jau prisijungė daugiau kaip 40 šalių, o per pastaruosius trejus metus Ukrainos energetikos paramos fondui surinkta daugiau kaip 2,1 mlrd. JAV dolerių.
„Vien šiemet partneriai skyrė 545 mln. JAV dolerių, be to, turime patvirtintų įsipareigojimų skirti dar 305 mln. eurų. Iš viso nuo fondo veiklos pradžios Ukrainai pristatyta daugiau kaip 33 tūkst. tonų būtiniausios energetikos įrangos“, – pabrėžė D. Šmyhalis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Niujorke D. Šmyhalis su Pasaulio banko vykdomąja operacijų direktore Anna Bjerde aptarė prioritetines bendradarbiavimo energetikos sektoriuje programas.
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