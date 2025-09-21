 Šiukšlių surinkėjas atrado, kas jam pagerina dieną

2025-09-21 22:58
Šiukšlių surinkimas, pasirodo, gali būti labai linksmas užsiėmimas. Bent jau taip mano vienas šiukšlių surinkėjas Kroatijoje. Iš Senegalo kilęs vyras renka šiukšles dainuodamas ir šokdamas, tad gyventojai jo pasirodymų laukia su nekantrumu.

Šiukšlių surinkimas Abi yra kaip šventė. O gatvės – jo scena. Ir žiūrovų jam netrūksta.

Abi atvyko iš Senegalo, ir jo misija – užtikrinti, kad niekur nebūtų pilkumos.

„Galvojau, ką turėčiau daryti su šiuo gyvenimu šiandien. Man reikia tik pozityvių emocijų, neturiu kito kelio. Šiame gyvenime daug pilkumos: darbas tas, darbas anas, man jau gana pilkumos, tik pozityvumas, to man ir reikia“, – pasakojo  Abi.

Jis persikėlė į Kroatiją dėl meilės, o dabar pats skleidžia meilę.

„Tu jį išgirsti iš pat ryto, sklinda pozityvumas, visi pabunda ir visi jį stebi. Ir vaikai džiaugiasi juo, pagyvenę žmonės – visi, kai jį pamato. Jis mus pažadina, mes visi tampame labai laimingi, kai jį pamatome“, – sakė vyriškis.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Savo pasirodymais jis dalijasi ir socialiniuose tinkluose.

Prie pasirodymų prisijungia ir vietiniai.

„Jis važiuoja ir dainuoja, ir, žinai, sveikinasi su visais. Tarsi būtume seni pažįstami“, – teigė vyriškis.

Net Abi kolegos nekantrauja, kada galės su juo dirbti.

„Tai šou programa visą sezoną. Ryte vos galėdavau sulaukti, kol susitiksime, eisime į darbą, pajuokausime, kad visa diena būtų pozityvi, kad būtume linksmi, laimingi“, – tikino Abi kolega Senad Hadzic.

Gatvės, kuriomis pravažiuoja Abi, tiesiog spindi. Nes su linksmybėmis darbas atliekamas dar geriau.

„Viskas išvaloma, jie sutvarko viską. O kad visi būtų tokie pozityvūs ir dirbtų kaip jis – su noru ir daina“, – kalbėjo moteris.

Ir tegul kas nors pabando pasakyti, kad laimė nėra užkrečiama.

