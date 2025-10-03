 Lieknėjimo guru dar kartą patyrė nepaprastą laimės akimirką: mes taip tavęs laukėm!

2025-10-03 12:23
LNK inf.

Lieknėjimo guru Anastasija Zizas su vyru, rašytoju Vadimu – tarsi devintame danguje. Žinoma pora susilaukė dukrelės, kurią pavadino ypatingu vardu. „Mes taip tavęs laukėm!” – džiaugėsi ji.

/ asmeninio albumo nuotr.

Rugsėjo pabaigoje žinoma pora pasitiko savo dukrelę Gabriellą.

„Širdis perpildyta jausmų ir meilės… 09.24 mes pasitikome savo mažąją princesę – Gabriellą. Aš vis dar negaliu patikėti, kad laikau ant rankų dukrytę“, — džiaugėsi Anastasija.


Ji pasidalijo ir jautriu kadru iš ligoninės palatos — fotografijoje matyti ant krūtinės dukrą laikančią sveikatingumo ekspertę.

„Visą nėštumą galvojau, kas gi ten auga pilvuke… Ir štai ji – ant mano rankų! Mažas stebuklas, dalelė mūsų! Mes taip tavęs laukėm!“ – rašė ji.

Komentarų skiltyje pasipylė sveikinimų jūra tėveliams.

