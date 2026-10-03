Šimtai žmonių dviejuose Jungtinės Karalystės uostamiesčiuose protestuoja prieš imigraciją

Sautamptono miesto centre susirinko prieš imigraciją pasisakantys protestuotojai, priklausantys organizacijai „South Coast Patriots“, ir prieš rasizmą pasisakantys demonstrantai iš organizacijos „Southampton Stand Up To Racism“.
Panašiai įvykiai klostosi ir Doveryje, Kento grafystėje, kuriame policijos automobiliai stovi eilėmis gatvėse prie traukinių stoties – eitynių pradžios taško.
„South Coast Patriots“ nėra tarp regioninių grupių, „Patriot Platform“ interneto svetainėje išvardytų kaip šios organizacijos – tinklo, kurį įkūrė prieš imigraciją pasisakantis aktyvistas Danielis Thomasas, rėmėjų vadinamas Danny‘u Tommo, – filialai.
Interneto įrašuose, kviečiančiuose į protestą Doveryje, minimas „English Defence League“ pavadinimas, o „Patriot Platform“ filialas „Kent Patriots“ savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje paskelbė, kad jo nariai eitynėse nedalyvaus.
Demonstrantai Sautamptone eitynes pradėjo nuo uosto, mojuodami Anglijos ir Jungtinės Karalystės vėliavomis ir skanduodami „Sustabdykite laivus“, „Anglija iki mirties“ ir „Išsiųskite visus tuos ***“.
Daugelis praeivių pagrindinėje miesto gatvėje stabtelėdavo pažiūrėti ir nufilmuoti eitynių telefonais, o prie kavinės sėdėjusi moteris protestuotojams šūktelėjo „šunsnukiai“. Dėl to kilo trumpas kivirčas su vienu iš demonstrantų.
Vėliau demonstrantai sustojo prie Sautamptono karališkojo teismo, kur moteris per megafoną pareiškė: „Jūs turėtumėte ginti mus, o ne tuos nelegalus, atvykstančius į mūsų šalį.“
Maždaug 50 „Stand Up To Racism“ aktyvistų, susirinkusių prie Bargeito vartų Soutamptono miesto centre, surengė antidemonstraciją.
Prieš imigraciją nusiteikę demonstrantai praėjo pro juos be jokių incidentų ir tęsė žygį pagrindine miesto gatve.
Hampšyro policija pranešė, kad pareigūnams suteikti papildomi įgaliojimai, o protestuojančioms grupėms nustatyti keli apribojimai.
Sautamptono rajono vado, komisaro Alex‘o Charge‘o, pranešime, paskelbtame policijos interneto svetainėje, teigiama, kad pareigūnai įgyvendina įsakymą išsiskirstyti, kuris galioja tam tikroje teritorijoje nuo penktadienio 19 val. iki sekmadienio 7 val. ryto.
Protestuotojams šeštadienį nuo 11 val. iki 17 val. draudžiama dėvėti veido dangalus, skirtus tapatybei paslėpti.
Tuo metu Kento policija pranešė, kad vykdomi „rimti“ pasirengimai, siekiant kuo labiau sumažinti trikdžius prieš demonstraciją Doveryje.
Policija teigė, kad šeštadienį miesto centre bus dislokuotas „didelis“ skaičius aukštos kvalifikacijos pareigūnų.
Penčesterio parke vyks antiprotestas, nors pareigūnai „numato, kad abi grupės gali bandyti susiburti“.
Policija paskelbė, kad šeštadienį nuo 8 iki 21 val. galios draudimas dengti veidą, kuris bus taikomas protestuose dalyvaujantiems asmenims.
Šis draudimas galios dalyje Doverio.
Žmonėms, dengiantiems veidus dėl religinių, sveikatos ar su darbu susijusių priežasčių, šis draudimas netaikomas.
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