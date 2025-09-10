Ši valstija atsisako privalomo skiepijimo

Eiliniai Floridos gyventojai aktyviai dalyvauja ginčuose dėl vakcinų ir ypač vaikų skiepijimo, nes Jungtinėse Valstijose sklinda daug gandų dėl vakcinų veiksmingumo ir net kaltinimų, kad skiepai sukelia autizmą. Nors tai įrodančių profesionalių tyrimų nėra.
Dėl tokios situacijos, pavyzdžiui, tie, kurie išvis neskiepija savo atžalų, pritaria Floridos valdžios sprendimui atsisakyti privalomo vakcinavimo.
„Tai šaunu. Manau, kad kiekvienas gali pasirinkti. Jei norite paskiepyti savo vaiką, galite tai padaryti, bet nemanau, kad tai kada nors turėjo būti primesta kuriems nors iš mūsų“, – teigė močiutė Lidia Clark.
Kiti primena, kad tie, kurie neskiepija vaikų, iš esmės naudojasi tuo, kad iki šiol visi buvo privalomai skiepijami ir dėl to tokios pavojingos ligos kaip tuberkuliozė, tymai ar raudonukė beveik išnyko.
Kita vertus, rimtas tymų protrūkis uždaroje neskiepytoje Teksaso mormonų bendruomenėje parodė, kad padėtis gali greitai pasikeisti.
„Manau, kad tai blogai. Nemanau, kad tai gera mintis, nes mes visą laiką tikime mokslu ir lyg ir turėtume tuo tikėti“, – sakė mama Ivette Faes.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Savo ruožtu Floridą valdantys konservatyvių pažiūrų respublikonai tikina, kad jie kovoja už žmonių laisvę rinktis, taip pat ir dėl skiepijimo.
„Informuotas sutikimas, užtikrinant, kad apsaugome tėvų teises, o tada galėtume užginčyti medicininę ortodoksiją, kurios nepatvirtina duomenys“, – pabrėžė Floridos gubernatorius Ron DeSantis.
Faktiškai gubernatorius R. DeSantis viešai abejoja Jungtinių Valstijų valstybinės ligų prevencijos agentūros darbu ir jų duomenimis, nors jis tikrai nėra epidemiologas. Tiesa, jis gali remtis valstijos vyriausiojo gydytojo nuomone, bet ji taip pat yra labai prieštaringa.
„Jūsų kūnas yra Dievo dovana. Tai, ką dedate į savo kūną, priklauso nuo jūsų santykių su savo kūnu ir jūsų Dievu. Aš neturiu tokios teisės, Vyriausybė neturi tokios teisės. Jie nori, kad jūs patikėtumėte, jog turi. Deja, jiems pavyko. Žinote, beveik kiekvienoje valstijoje taip yra. Tai neteisinga“, – kalbėjo Floridos valstijos vyriausiasis gydytojas Josephas Ladapo.
Savo ruožtu Vašingtone demokratai Senato finansų komitete surengė labai nemalonų pokalbį su prezidento Donaldo Trumpo sveikatos reikalų sekretoriumi.
Jis buvo apkaltintas melu, kai per jo tvirtinimą į šį postą jis pažadėjo neatimti skiepų iš amerikiečių. O dabar, nušalinęs prieš mėnesį savo paskirtą vakcinavimų ekspertų komisijos vadovybę, pareiškė, kad, pavyzdžiui, nerekomenduos papildomų skiepų nuo COVID-19 sveikiems suaugusiems.
„Negaliu rekomenduoti produkto, kuriam nėra klinikinių duomenų apie šią indikaciją. Argi ne tą turėčiau daryti?“ – svarstė JAV sveikatos reikalų sekretorius Robertas F. Kennedy'is Jr.
Masačusetso senatorė Elizabeth Warren atkreipė dėmesį į tai, kad be sveikatos sekretoriaus rekomendacijos labai abejotina, jog eiliniai amerikiečiai galės gauti nemokamų skiepų nuo COVID-19, nes jų sveikatos draudimas tiesiog jų neapmokės.
„Jūs rizikuojate Amerikos kūdikių sveikata, rizikuojate Amerikos senjorų sveikata. Rizikuojate visų amerikiečių sveikata ir jūs turėtumėte atsistatydinti“, – pareiškė demokratų senatorė iš Masačusetso E. Warren.
Ginčai dėl skiepijimo Jungtinėse Valstijose gali persikelti ir į kitas šalis. Pavyzdžiui, todėl, kad amerikiečius įsileidžiančios valstybės gali nuspręsti, jog neskiepyti amerikiečiai taps pavojingų infekcinių ligų platintojais.
Naujausi komentarai