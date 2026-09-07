Serbijai laukiant pirmalaikių rinkimų, vyriausybė pasiūlė paleisti parlamentą

Parlamento rinkimai turėjo vykti tik 2027 metų gruodį, tačiau prezidentas Aleksandaras Vučičius po beveik dvejų metų antivyriausybinių neramumų paskelbė, kad balsavimas vyks spalio pabaigoje.
Studentų vadovaujamas kovos su korupcija judėjimas iškilo po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado traukinių stotyje įvyko stogelio griūtis. Per tą nelaimę, dėl kurios protestuotojai kaltina įsišaknijusią korupciją, žuvo 16 žmonių.
Pradiniai reikalavimai atlikti skaidrų tyrimą vėliau peraugo į raginimus surengti pirmalaikius rinkimus, kurie dabar, po kelių mėnesių atidėjimo, numatomi spalio 25 dieną.
„Siūlau, kad vyriausybė, vadovaudamasi Konstitucija, paprašytų prezidento paleisti Nacionalinę Asamblėją ir paskelbti parlamento rinkimus“, – neeiliniame vyriausybės posėdyje pareiškė ministras pirmininkas Djuro Mačutas (Džiuras Mačiutas).
„Serbija susidūrė su protestais, blokadomis, giliais nesutarimais, problemomis švietimo srityje ir dideliu spaudimu institucijoms“, – sakė jis ministrams.
„Jau kurį laiką dalis visuomenės reikalauja surengti pirmalaikius parlamento rinkimus“, – sakė jis ir pridūrė, kad „atsakinga vyriausybė niekada neignoruoja tokių reikalavimų“.
A. Vučičius, kuris valdžioje yra nuo 2012 metų, dabar turi 72 valandas, kad priimtų šį pasiūlymą ir paleistų parlamentą.
Anksčiau jis buvo užsiminęs, kad tai padarys rugsėjo 9 arba 10 dieną, t. y. iki galutinio termino, kurio turi būti laikomasi norint, kad rinkimai įvyktų spalį.
Universitetų blokadas organizuojantys studentai surengti pirmalaikius rinkimus reikalauja nuo 2025 metų gegužės.
Vyriausybės pareigūnai ne kartą sakė, kad paskelbs rinkimus, tačiau datos nenurodė.
A. Vučičius birželio pabaigoje pareiškė, kad atsistatydins iš prezidento pareigų prieš kadencijos pabaigą 2027 metų balandį, kad galėtų dalyvauti rinkimų kampanijoje.
Jo dešiniojo sparno populistinė Serbijos pažangos partija savaitgalį įvykusiame susirinkime nusprendė paprašyti jo vadovauti partijos rinkimų sąrašui ir kandidatuoti į ministro pirmininko postą.
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