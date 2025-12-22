Rutte: jei Kiniją puls Taivaną, Rusija pasirūpins, kad Europa „turėtų, ką veikti“

Sekmadienį paskelbtame interviu Vokietijos leidiniui „Bild“ M. Rutte buvo paklaustas apie perspektyvas, kurios ateityje laukia Rusijos prezidento Vladimiro Putino, beveik du dešimtmečius praleidusio valdžioje.
„Nesvarbu, kas nutiktų Rusijoje, mes negalime būti naivūs“, – atsakė NATO generalinis sekretorius atsakė.
M. Rutte pakartojo savo ankstesnius komentarus, kad Rusija ir Kinija dirba išvien.
„Kinija dairosi į Taivaną. Esu įsitikinęs, kad jei Kinija imsis karinių veiksmų ten, ji spaus savo jaunesnį partnerį, Putino vadovaujamą Rusiją, kad ši pasirūpintų, jog mes čia, Europoje, turėtume ką veikti“, – dienraščiui „Bild“ sakė jis.
„Todėl turime būti pasirengę. Turime leisti pinigus, stiprinti savo gynybą ir įdarbinti geriausius uniformuotus vaikinus ir merginas, kuriuos tik galime rasti“, – pridūrė generalinis sekretorius.
M. Rutte yra ne kartą perspėjęs dėl Pekino siekių Taivano atžvilgiu. 2024 m. gruodį pasakytoje kalboje jis teigė, kad NATO turi „aiškiai suvokti Kinijos ambicijas“.
„Kinija smarkiai stiprina savo karines pajėgas, įskaitant branduolinius ginklus, nesilaikydama skaidrumo ir apribojimų, – sakė jis. – Kinija uja Taivaną ir siekia gauti prieigą prie mūsų kritinės infrastruktūros tokiais būdais, kurie galėtų paralyžiuoti mūsų visuomenę.“
Kinija demokratiškai valdomą Taivaną laiko savo teritorija. Taivano vyriausybė su Pekino pretenzijomis nesutinka ir teigia, kad tik jo žmonės gali spręsti dėl savo ateities, o Pekinas turėtų gerbti Taivano žmonių pasirinkimą. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pirmiau yra sakęs, kad niekas negali sustabdyti Kinijos „susivienijimo“ su Taivanu, o tai yra aiškus įspėjimas tiems, kuriuos Pekinas laiko nepriklausomybės šalininkais šioje 23 milijonų gyventojų saloje ir už jos ribų.
