Rusija jungiasi prie Kinijos ir Irano karinių laivų pratybų

Pratybose dalyvauja kelios su JAV administracija nesutariančios valstybės, o įtampa padidėjo Vašingtonui surengus reidą prieš Venesuelą.
Prieš savaitę truksiančius manevrus, kurie prasidės po atidarymo ceremonijos šeštadienį, į Pietų Afrikos vandenis įplaukė Kinijos eskadrinis minininkas ir aprūpinimo laivas bei Irano priešakinės bazės laivas.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai netoli Saimons Tauno bazės matė, kaip su Rusijos vėliava plaukiojanti korvetė įplaukė į Netikrąją įlanką.
Kinija yra pagrindinė šalis pratybose „Taikos valia 2026“. Jose dalyvauja BRICS grupės, kurią sudaro 11 šalių, JAV prezidento Donaldo Trumpo pavadintų „antiamerikietiškomis“, kariniai laivynai.
Pietų Afrikos karinis jūrų laivynas sakė, kad vėliau penktadienį patvirtins informaciją apie pratybose dalyvaujančius laivus.
Tikimasi, kad Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) taip pat atsiųs savo laivų, ketvirtadienį televizijai „Newzroom Afrika“ sakė gynybos ministro pavaduotojas Bantu Holomisa.
Kitos BRICS šalys – Indonezija, Etiopija ir Brazilija – atsiųs stebėtojus, sakė jis. Likusios bloko narės yra Indija, Egiptas ir Saudo Arabija.
Pratybos leis kariniams laivynams „apsikeisti gerąja patirtimi ir pagerinti bendrus operacinius pajėgumus, o tai prisideda prie laivybos kelių saugumo ir bendro regioninio jūrų stabilumo“, teigė PAR gynybos pajėgos.
Pasaulinė įtampa
Šią savaitę Vašingtonas perėmė su Rusijos vėliava plaukiojantį tanklaivį, kuris, jo teigimu, priklausė šešėliniam laivynui, gabenusiam naftą tokioms šalims kaip Venesuela, Rusija ir Iranas.
Jis taip pat pagrasino imtis veiksmų prieš Iraną, jei per didėjančias demonstracijas, kurias sukėlė pyktis dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų, būtų nužudyti protestuotojai.
Paklaustas apie karinio jūrų laivyno pratybų laiką, B. Holomisa sakė, jog „šios pratybos buvo suplanuotos gerokai anksčiau, negu kilo įtampa, kurią matome šiandien“.
„Nespauskime panikos mygtukų, nes JAV turi problemų su šalimis. Tai nėra mūsų priešai“, – sakė jis.
Bendros pratybos iš pradžių buvo numatytos 2025 metų lapkričio mėnesį, tačiau buvo atidėtos dėl to, kad jos kirtosi su G-20 aukščiausiojo lygio susitikimu Johanesburge.
Vašingtonas boikotavo aukščiausiojo lygio susitikimą kilus ginčui su Pretorija, kuris apėmė ir pasipiktinimą dėl jos ryšių su Rusija ir Iranu.
„Vašingtonas nuo pat dabartinės Trumpo administracijos veiklos pradžios akivaizdžiai bando įrašyti Pretoriją į savo blogiukų knygą“, – AFP sakė Saugumo studijų instituto vyresnysis tyrėjas Priyalas Singhas.
„Optiką, susijusią su artėjančiomis karinio jūrų laivyno pratybomis, Vašingtono politikai tikriausiai panaudos kaip dar vieną ryškų pavyzdį, kodėl dvišaliai santykiai su Pietų Afrika turėtų būti peržiūrėti“, – sakė jis.
Naujausi komentarai