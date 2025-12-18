Rusų pasieniečiai pažeidė Estijos sieną

Vidaus reikalų ministras Igoris Taro laikraščiui „Postimees“ sakė, kad vyrų motyvai nežinomi, tačiau neatmetama galimybė, kad jie taip pasielgė savo iniciatyva.
Incidentas įvyko ant Vasknarvos molo, kurios dalis yra Rusijos teritorijoje, o kita dalis – Estijos teritorijoje. Trys uniformuoti vyrai ten neteisėtai kirto kontrolės liniją.
„Jie kurį laiką buvo Estijos teritorijoje, vaikščiojo molu Estijos pusėje, paskui grįžo atgal. Neteisėtas sienos kirtimas buvo užfiksuotas, turime vaizdo įrašą iš stebėjimo kameros“, – sakė I. Taro.
Neteisėtas sienos kirtimas truko kelias minutes. Pasieniečiai ant molo buvo neilgai, tačiau to pakako, kad Estijos institucijos galėtų aiškiai užfiksuoti neteisėtą sienos kirtimą.
Pasak ministro, incidentas nekėlė grėsmės saugumui, tačiau Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA) turėjo reaguoti.
„Natūralu, kad mūsų padaliniai nuvyko tirti, tačiau nelegalių sienos pažeidėjų jau nebebuvo – jie paliko Estijos teritoriją ir grįžo į savąją. Buvo rasta pėdsakų, teritorija buvo patikrinta, kad nieko neliktų. PPA smarkiai sustiprino savo buvimą šioje vietoje, taip pat buvo sustiprinti patruliai ir kitose vietose, kad stebėtų padėtį pasienyje“, – teigė I. Taro.
„Šių asmenų motyvai šiuo metu mums neaiškūs. Šiandien (trečiadienį) negalėjome surengti būtino pasienio atstovų susitikimo, kuris galėtų pateikti esminių atsakymų. Todėl dabar laukiame susitikimo ketvirtadienio rytą, iš kurio tikimės gauti išsamesnį paaiškinimą, kodėl įvyko šis incidentas“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Ketvirtadienio rytą į Užsienio reikalų ministeriją iškviestas Rusijos reikalų patikėtinis, kuriam bus įteikta protesto nota.
„Tačiau laukiame esminės informacijos iš pasienio atstovų susitikimo, o tolesni mūsų veiksmai priklausys nuo jų paaiškinimų“, – sakė I. Taro.
Ministro žiniomis, pasienio pareigūnai nieko konkretaus prieplaukoje nepadarė: „Jie tiesiog vaikščiojo pirmyn ir atgal. Mano žiniomis, daugiau nieko reikšmingo neįvyko. Ten daugiau nieko nėra – tai tiesiog molas“.
I. Taro teigimu, pastaraisiais metais pablogėjo Rusijos pasieniečių personalo kokybė. Jis sakė, kad negalima visiškai atmesti, jog pasieniečiai ant molo nuėjo savo iniciatyva, o ne atlikti paskirtos užduoties.
„Akivaizdu, kad agresija prieš Ukrainą turi įtakos jų struktūroms, nes jie tikriausiai daugelį kompetentingesnių žmonių nukreipė kitur: tikriausiai į fronto liniją arba į tą regioną“, – pareiškė ministras.
„Ir štai prie mūsų sienos, kur nėra aktyvaus konflikto, jie (rusai) atsivežė daugiau atsitiktinių darbuotojų, dažnai iš kitų regionų, kurie nesupranta, kur jie yra, ką jie čia daro, ar vietovės niuansų“, – sakė I. Taro ir pridūrė, kad, jo vertinimu, Rusijos pasieniečių profesionalumas kartais yra labai žemas.
