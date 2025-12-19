Estija gali uždaryti sieną su Rusiją

Trečiadienį trys rusų pasieniečiai įžengė į Estijos teritoriją kirtę laikiną kontrolės liniją Narvos upėje esančiame bangolaužyje prie Vasknarvos ir ten išbuvo apie 20 minučių. Didžioji dalis iš akmenų pastatyto bangolaužio yra Estijos teritorijoje ir tik nedidelė jo dalis yra Rusijos teritorijoje. Sienos pažeidimo motyvai kol kas nežinomi.
Ketvirtadienį įvyko Estijos ir Rusijos sienos apsaugos tarnybų atstovų susitikimas, o incidento aptarimas užtruko dvi valandas. Rusijos atstovai aiškino, esą jokio sienos pažeidimo nebuvo.
„Iš esmės jie nebesuprato, kur yra Estijos ir Rusijos kontrolės linija, kas yra visiškai absurdiška, nes kontrolės linija galioja jau daugiau nei 30 metų. Jeigu jie nesugeba naudotis žemėlapiu, jeigu ten vyrauja topografinis neišmanymas, tai kuo mes galime padėti? Ar mes turėtume nusiųsti žemėlapį, kad išmokytume, kaip juo naudotis? Tai tebėra iššūkis mums“, – komentavo Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro.
Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna teigė, kad Rusija nuolat bando „plėsti sieną“ geografiškai sudėtingose vietovėse. Jis vardino incidentus Satsės bato vietovėje spalio mėnesį, kai kelyje buvo pastebėti ginkluoti Rusijos pareigūnai, ir sieną žyminčių plūdurų vagystę iš Narvos upės 2024 m. gegužę.
Estijos ir Rusijos susitarimas dėl sienų yra neratifikuotas, nes Rusija atsisako jį pasirašyti. Tačiau ministras M. Tsahkna mano, kad ir susitarimas mažai ką keistų.
„Šiai dienai nematau jokių realių perspektyvų, kad Estijos ir Rusijos sienų sutartis bus sudaryta ir ratifikuota, o tokios rizikos išliks. Rusija tikrai piktnaudžiaus tokia galimybe. Mums paprasčiausiai reikia labai aiškiai apibrėžti, kur yra mūsų teritorija, o kur yra Rusijos teritorija, kad kontroliuotume situaciją ir nepasiduotume provokacijoms“, – sakė Estijos diplomatijos vadovas.
Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui taip pat įteikė protesto notą dėl sienos pažeidimo.
Vyriausybė penktadienį aptars, ką daryti toliau ir gali pakeisti grėsmių vertinimą. Kol kas pajėgos buvo sustiprintos Vasknarvos vietovėje.
Neatmetama, kad siena su Rusija gali būti uždaryta, bet vidaus reikalų ministras sako, kad veiksmai turėtų būti proporcingi.
„Yra daug įvairių variantų dėl eismo per sieną uždarymo – jis gali būti uždarytas lokaliai, visiškai, laikinai, ilgesniam laikotarpiui arba visam laikui. Tai ta prasme yra įvairių proporcingumo lygių“, – kalbėjo I. Taro.
Ketvirtadienį susitikimo metu Rusijos sienos apsaugos tarnybos atstovas sakė neturintis įgaliojimų pateikti išsamaus paaiškinimo. Estija pasiūlė, kad susitikimas galėtų įvykti aukštesniu lygiu.
Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais metais incidentai Estijos ir Rusijos pasienyje padažnėjo.
2024 m. gegužės mėn. Rusijos pasienio apsaugos tarnyba iš Narvos upės pašalino daugiau keliolika plūduriuojančių demarkacinių plūdurų.
Šių metų rugsėjo mėn. trys Rusijos naikintuvai 12 minučių pažeidinėjo Estijos oro erdvę.
Spalio pradžioje Estija laikinai uždarė savo rytinės sienos dalį eismui vadinamajame Satsės bate, kai pasienio apsaugos pareigūnai Rusijos pusėje pastebėjo neįprastai didelį karinį dalinį, judantį Rusijos pusėje. Satsės batas – tai nedidelė bato pavidalo Rusijos teritorija, įsiterpusio į Estiją, Ją kerta kilometro ilgio kelio ruožas, kuriuo estai naudojasi, kad išvengtų aplinkkelio. Estija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi septyni ginkluoti vyrai, stovintys kelyje. Tai sukėlė nerimą, nes priminė Rusijos „žaliuosius žmogeliukus“ – karius be skiriamųjų ženklų, pasirodžiusius Ukrainos Krymo pusiasalyje, kurį Rusija aneksavo 2014 metais.
