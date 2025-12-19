Estijos užsienio reikalų ministras: NATO privalo pasirengti blogiausiam scenarijui

Estijos užsienio reikalų ministras įspėjo, kad karo Ukrainoje baigtis bus lemtinga Europos ateičiai.
„Jei Rusijai ten pasiseks, esu įsitikinęs, kad ji perkels karius prie mūsų sienų“, – sakė M. Tsahkna.
„Tada susidursime su visapusiška karine grėsme, jei tik Putinas tam turės politinės valios. Tai priklausys nuo to, kokį atgrasymą NATO sugebės išlaikyti“, – pridūrė ministras.
M. Tsahkna taip pat pažymėjo, kad šiuo klausimu Baltijos valstybės nebūtinai yra pažeidžiamiausios NATO narės, tačiau jos yra fronto linijoje, nuo kuriuos priklauso visos Europos saugumas.
„2016 ir 2017 m. būdamas gynybos ministru mačiau 120 tūkst. Rusijos karių, pasirengusių per 48 valandas išvykti“, – sakė jis.
„Šie kariai buvo išsiųsti į Ukrainą, o dabar jų nebėra. Tačiau nuo tada, kai Suomija ir Švedija įstojo į NATO, Rusija daug investuoja į karinę infrastruktūrą prie mūsų sienų, ypač šiaurėje“, – pridūrė ministras.
Interviu „TVP World“ M. Tsahkna taip pat minėjo naujus NATO regioninės gynybos planus, priimtus 2023 m. aljanso viršūnių susitikime Vilniuje.
„Nepriklausomai nuo to, kokią karinę agresiją Rusija vykdytų prieš NATO, mes smogsime į pačią Rusijos širdį. Neleisime Rusijai įžengti į mūsų teritoriją, kad tada su ja kovotume. Pasaulis dabar visiškai kitoks“, – pažymėjo Estijos užsienio reikalų ministras.
Jis pridūrė, kad Estija yra realiai, o ne teoriškai, pasirengusi gintis, ir tai darytų greitai.
„Prireikus, per kelias valandas galime 100 proc. uždaryti savo sienas. Bet dabar yra laikas daug investuoti į gynybą“, – sakė jis.
M. Tsahkna taip pat sukritikavo, pasak jo, Europos vengimą imtis ryžtingesnių veiksmų kontržvalgybos srityje.
„Kodėl leidžiame Rusijos diplomatams laisvai judėti Europoje? Daugelis jų yra šnipai, organizuojantys išpuolius ne tik prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, bet ir Vokietiją bei kitas šalis“, – klausė ministras.
Kaip rašė ELTA, Estijos vyriausybė penktadienį aptars galimybę peržiūrėti grėsmių vertinimą ir svarstys galimybę uždaryti sieną su Rusija po to, kai šios pasieniečiai anksčiau šią savaitę neteisėtai ją kirto. Rusija šį incidentą neigia.
