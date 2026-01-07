Rusijoje įšaldytos pusės milijardo dolerių vertės „Telegram“ obligacijos

Pastaraisiais metais „Telegram“ išleido kelias obligacijų emisijas, įskaitant 1,7 mlrd. dolerių vertės pernai gegužę.
Pasak leidinio šaltinių, susirašinėjimo programėlės operatorė jau padengė daugumą šių obligacijų, kurių išpirkimo terminas baigsis 2026-aisiais, tačiau „Telegram“ atstovai investuotojams pareiškė, kad 500 mln. dolerių vertės nepadengtų skolos vertybinių popierių tebėra užblokuoti Rusijoje. Kita vertus „Telegram“ pažadėjo padengti skolas pagal įšaldytas obligacijas, pasibaigus jų galiojimo terminui.
Savo ruožtu Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“ cituoja „Telegram“ savininką Pavelą Durovą, kuris atmetė „Financial Times“ teiginį, jog populiarios pasaulyje susirašinėjimo programėlės operatorė tebėra priklausoma nuo Rusijos kapitalo.
„1,7 mlrd. dolerių vertės obligacijų emisijos platinime nebuvo nė vieno Rusijos investuotojo. (...) Bet kuriuo atveju, obligacijų turėtojai nėra akcininkai ir neturi balsavimo teisės priimant sprendimus. Aš esu vienintelis „Telegram“ akcininkas“, – pažymėjo P. Durovas.
