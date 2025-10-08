Rusija: Putino ir Trumpo susitikimo suteiktas akstinas siekti taikos Ukrainoje užgeso

„Deja, turime pripažinti, kad galingas akstinas susitarimams pasiekti, kurį suteikė susitikimas Ankoridže (…) iš esmės užgeso“, – pasak Rusijos naujienų agentūrų, sakė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas.
Rugpjūtį abu lyderiai susitiko aviacijos bazėje Aliaskos mieste Ankoridže, tačiau jiems nepavyko pasiekti jokio susitarimo, kaip užbaigti daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą.
Nuo to laiko diplomatinės pastangos nutraukti kovas žlugo: tiek Maskva, tiek Kyjivas tęsia mirtinus smūgius viena kitos teritorijai, mūšio lauke Rusija stumiasi į priekį.
S. Riabkovas dėl aklavietės kaltino Europą, neva ji nori tęsti „karą iki paskutinio ukrainiečio“.
D. Trumpas, žadėjęs užbaigti karą per „24 valandas“, vis labiau nusivylęs akivaizdžiu V. Putino nenoru derėtis. Į Baltuosius rūmus grįžęs JAV lyderis kelis kartus kalbėjosi su V. Putinu, bet jam nepavyko išgauti jokių didesnių Kremliaus nuolaidų.
Praėjusį mėnesį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as transliuotojui „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas svarsto galimybę suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“. V. Putinas perspėjo, kad tai reikštų „visiškai naują eskalavimo lygį“.
S. Riabkovas perspėjo, kad raketų „Tomahawk“ siuntimas Ukrainai užtrauks „rimtus“ padarinius, ir paragino Vašingtoną persvarstyti šį sprendimą.