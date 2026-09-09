Rusija Donaldui Trumpui: JAV paramos Ukrainai nutraukimas galėtų padėti užbaigti karą

Jį cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Šie jo komentarai pasigirdo kitą dieną po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), Vašingtonui intensyvinant pastangas atgaivinti taikos derybas.
„Visų pirma (...) jie turėtų nustoti teikti bet kokią pagalbą Kyjivui“, – sakė J. Ušakovas ir pridūrė, kad V. Putinas pokalbio metu išdėstė galimus veiksmus, kurių JAV galėtų imtis, kad padėtų užbaigti karą.
Nors Jungtinės Valstijos yra nustojusios teikti tiesioginę finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai, Kyjivo sąjungininkai vis dar gali įsigyti JAV ginklų Ukrainai per NATO mechanizmą.
Vašingtonas taip pat toliau dalijasi žvalgybos informacija su Kyjivu, kuri Ukrainos pajėgoms padeda smogti taikiniams Rusijos teritorijoje.
Šie J. Ušakovo pareiškimai nuskambėjo po to, kai D. Trumpo pasiuntiniai Steve’as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) savaitgalį surengė atskiras derybas Maskvoje ir – pirmą kartą – Kyjive, siekdami rasti išeitį iš aklavietės, kurioje yra atsidūrusios taikos derybos.
Su derybų turiniu susipažinę šaltiniai portalui „The Kyiv Independent“ teigė, kad pasiuntiniai atvežė peržiūrėtus taikos pasiūlymus, tačiau proveržio pasiekti nepavyko, nes V. Putinas, atrodo, yra pasiryžęs eskaluoti Rusijos karą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo Kyjive žurnalistams sakė manąs, kad „karas tikriausiai tęsis“ ir ateinančią žiemą, nepaisant naujų taikos pastangų.
Apčiuopiamiausias pasiuntinių kelionės rezultatas buvo Ukrainos, JAV ir Rusijos susitarimas atnaujinti trišales derybas. Ankstesniuose tokių derybų ratuose nebuvo pasiekta didesnės politinės pažangos, tačiau buvo imtasi kai kurių humanitarinių iniciatyvų, įskaitant apsikeitimą karo belaisviais.
J. Ušakovas teigė, kad Kremlius tebėra pasirengęs tęsti derybas JAV, Rusijos ir Ukrainos formatu Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Pageidaujama derybų vieta Maskva laiko Abu Dabį, kur anksčiau šiais metais įvyko keli derybų ratai.
„Kalbame apie anksčiau vykusių derybų su Ukraina proceso atnaujinimą“, – sakė J. Ušakovas.
„Apie tai taip pat diskutavome su amerikiečių kolegomis, todėl gali būti, kad šis procesas bus atnaujintas trišaliu formatu“, – pridūrė jis.
V. Putinas JAV pasiuntiniams pareiškė, kad Rusija pasieks savo „tikslus“ ir kad Maskva nori, jog būtų išspręstos „pagrindinės karo priežastys“.
Kremlius yra ne kartą atmetęs paliaubas ir reikalavęs, kad Kyjivas atiduotų iš dalies okupuotą ir strategiškai svarbų Donbaso regioną Rytų Ukrainoje.
Ukraina savo ruožtu ragina paskelbti paliaubas palei dabartines fronto linijas ir kartu pabrėžia, kad būtinos Vakarų remiamos saugumo garantijos, kad būtų galima apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos ateityje.
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