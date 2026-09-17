 Rumunijos prezidentas trečią kartą pasirinko kandidatą į ministrus pirmininkus

Rumunijos prezidentas trečią kartą pasirinko kandidatą į ministrus pirmininkus

2026-09-17 21:44
BNS inf.

Rumunijos prezidentas Nicusoras Danas (Nikušoras Danas) ketvirtadienį paskelbė naujausią kandidatą į ministrus pirmininkus, jau trečią kartą siekdamas įveikti politinę sumaištį, kilusią po to, kai gegužę žlugo koalicinė vyriausybė.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Nicusoras Danas
Nicusoras Danas / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės pradžioje po balsavimo dėl nepasitikėjimo, kurį parėmė centro kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų jėgos, žlugo liberalų premjero Ilie Bolojano (Ilijė Bolodžano) vyriausybė.

Stiprėjantys kraštutiniai dešinieji, kurie sudaro maždaug trečdalį parlamento, yra raginę surengti pirmalaikius rinkimus, tačiau N. Danas kol kas atmeta tokią galimybę.

Proeuropietiškas centristas, kuris taip pat atmeta galimybę suformuoti koalicinę vyriausybę su kraštutiniais dešiniaisiais, ketvirtadienį paskelbė, kad naujuoju kandidatu į ministrus pirmininkus pasirinko 44 metų Europos Parlamento narį liberalą Siegfriedą Muresaną (Zigfridą Murešaną).

„Jis turi patirties Europos Parlamente, (...) yra derėjęsis svarbiais klausimais, todėl turi šiai pareigybei reikalingą kompetenciją“, – sakė N. Danas.

Balandžio mėnesį, kilus nesutarimams dėl taupymo priemonių, kurios buvo siūlytos siekiant sumažinti didelį Rumunijos biudžeto deficitą, iš valdančiosios koalicijos pasitraukė centro kairiųjų Socialdemokratų partija (PSD).

Vėliau PSD suvienijo jėgas su kraštutiniais dešiniaisiais, kad gegužės pradžioje per balsavimą dėl nepasitikėjimo nuverstų vyriausybę.

N. Danas kandidatu į premjerus iš pradžių pasirinko Europos Parlamento narį Eugeną Tomacą (Judžiną Tomaką), tačiau E. Tomacui nepavyko surinkti balsų daugumos.

Tuomet prezidentas pasirinko liberalą Adrianą Vestea (Adrijaną Vestėją), tačiau šiam taip pat nepavyko užsitikrinti reikiamo balsų skaičiaus savo ministrų kabinetui.

S. Muresanui, kuris yra Europos liaudies partijos pirmininko pavaduotojas, reikės 233 iš 464 parlamento narių palaikymo.

Jeigu jam nepavyks to pasiekti, bus įvykdytos teisinės sąlygos dėl pirmalaikių rinkimų, leidžiančios prezidentui paleisti parlamentą.

Nuo tada, kai 1989 metais žlugo komunizmas, Rumunijoje nėra buvę pirmalaikių rinkimų.

Naujausiose apklausose pirmauja pagrindinė kraštutinių dešiniųjų partija AUR, o paskutinėje apklausų grupės INSCOP apklausoje jos reitingas siekė beveik 40 procentų.

Šiame straipsnyje:
Rumunijos prezidentas
Nicusoras Danas
Siegfriedas Muresanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų