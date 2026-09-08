Rumunijoje dėl įtariamo sabotažo plano sulaikytas Rusijos pilietis

Prokurorai savo pranešime nurodė, kad 40-metis Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybos informacijos rinkimu šalyje nuo 2026 metų vasario iki liepos.
Įtariamasis tariamai fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, įskaitant bazę sostinėje Bukarešte, taip pat karių ir kovinės įrangos judėjimą.
„Rumunijos žvalgybos tarnyba, bendradarbiaudama su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, sužlugdė Rusijos Federacijos koordinuojamą sabotažo operaciją Rumunijos teritorijoje“, – teigiama atskirame Rumunijos žvalgybos tarnybos pranešime.
Nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Kyjivo Europos sąjungininkai teigia dažnai buvo tapę su Rusija siejamų „hibridinių atakų“ taikiniu.
Šių išpuolių, su kuriais teko susidurti šalims ir kurie nepasiekia atviro karo ribos, sąraše yra dronų skrydžių šalia jautrių objektų, oro erdvės pažeidimų, kibernetinių atakų ir įtariamų pasikėsinimo į gyvybę planų.
Rusija neigia, kad yra su tuo susijusi.
Tuo metu Rumunijos žvalgybos tarnyba pranešė, kad sulaikytas Rusijos pilietis „buvo gavęs tarpininko nurodymą fotografuoti ir filmuoti strateginės karinės reikšmės taikinius, įskaitant Ukrainos krovininius orlaivius „Antonov“.
Prokurorų teigimu, jis palaikė ryšį su operaciją koordinavusiu asmeniu naudodamasis šifruotų internetinių žinučių siuntimo platformomis.
Moldovos policija taip pat antradienį pranešė sulaikiusi 49 metų vyrą iš Azerbaidžano, „įtariamą neteisėtu informacijos rinkimu“ Rusijos žvalgybos tarnyboms.
Pasak policijos, įtariamasis kaltinamas informacijos apie karinius objektus Moldovoje, įskaitant JAV objektus, rinkimu.
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