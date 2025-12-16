Reparacijos Ukrainai: Europa steigs naują instituciją

Tarptautinė Ukrainos reikalavimų komisija įvertins ir priims sprendimus dėl reikalavimų sumokėti kompensacijas, įskaitant bet kokias išmokėtinas sumas.
Buvo tikimasi, kad dėl šios institucijos steigimo pavyks susitarti antradienį Hagoje vykusiame aukšto lygio susitikime, kuriame dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
Komisija steigiama po to, kai buvo sukurtas vadinamasis „Žalos registras“, į kurį jau įtraukta daugiau nei 80 tūkst. asmenų ar organizacijų pateiktų reikalavimų dėl žalos atlyginimo.
Trečiasis žingsnis bus įsteigti kompensavimo fondą. Šiuo metu dar nėra aišku, kaip ši svarbi proceso dalis veiks praktikoje.
Kompensacijų mechanizmas koordinuojamas per Strasbūre įsikūrusią Europos Tarybą – 46 valstybių grupę, ginančią žmogaus teises žemyne.
Nyderlandų užsienio reikalų ministras Davidas van Weelas žurnalistams pranešė, kad naujoji komisija bus įsikūrusi Hagoje.
ES lyderiai patiria spaudimą ketvirtadienį prasidėsiančiame viršūnių susitikime pasiekti susitarimą dėl to, ką daryti su įšaldytu Rusijos turtu.
Jie ieško būdų finansuoti paskolą Kyjivui, kurią grąžinti siūloma iš galimų Rusijos reparacijų Ukrainai.
Tačiau nors planas sulaukė tvirto daugelio valstybių narių, įskaitant įtakingąją Vokietiją, palaikymo, Belgija iki šiol jam kategoriškai priešinasi.
Šioje šalyje yra įsikūrusi tarptautinė indėlių organizacija „Euroclear“, kuri valdo didžiąją dalį Rusijos turto, o pasiūlymą Belgija atmeta, baimindamasi galimų teisinių.
Diskusijos dėl įšaldytų lėšų vyksta kartu su pastangomis užbaigti Ukrainoje vykstanti karą, kurio pabaiga, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, yra „arčiau nei bet kada anksčiau“.
Po dvi dienas Berlyne trukusių derybų su aukštais JAV pareigūnais V. Zelenskis sakė, kad jos buvo „nelengvos“, bet padėjo pasiekti „realią pažangą“ sprendžiant saugumo garantijų klausimą.
Pirmadienį Europos lyderiai pasiūlė sukurti Europos vadovaujamas ir JAV remiamas daugiašales pajėgas, kad būtų užtikrintas galimo taikos susitarimo sąlygų laikymasis.
„Diskusijos apie atsakomybę, kompensacijas ir atstatymą turi būti taikos derybų dalis“, – atvykęs į susitikimą Hagoje žurnalistams sakė Europos Tarybos generalinis sekretorius Alainas Bersetas.
