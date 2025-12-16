Kinija įves muitus kiaulienai iš ES

Šie importo mokesčiai mažesni nei rugsėjo mėnesį įvesti laikini muitai, kurie svyravo nuo 15,6 iki 62,4 proc., tačiau bus taikomi penkerius metus.
Mokesčiai bus įvedami nuo gruodžio 17 d., po to, kai antidempingo tyrimas nustatė, kad importas iš bloko „buvo dempinguojamas, o vidaus pramonė dėl to patyrė didelę žalą“, teigiama ministerijos pranešime.
Kinijos tyrimas prasidėjo praėjusiais metais, kai Briuselis nagrinėjo Pekino valstybės subsidijas elektromobiliams.
„Šiuo metu vidaus pramonė susiduria su sunkumais, todėl yra stiprus poreikis ją apsaugoti“, – antradienį sakė prekybos ministerijos atstovas, pridurdamas, kad tyrimo išvados yra „objektyvios, teisingos ir nešališkos“.
Kinija – didžiausia kiaulienos vartotoja pasaulyje – praėjusiais metais vien iš stambios gamintojos Ispanijos importavo kiaulienos produktų už 4,3 mlrd. juanių (600 mln. JAV dolerių), rodo oficialūs Kinijos muitinės duomenys.
Naujausi komentarai