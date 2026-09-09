Putino susitikimas su Trumpo pasiuntiniais parodė Kyjivo sąjungininkams, kad karas tęsis ir 2027 m.

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais.
Pasak leidinio šaltinių, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas savaitgalį Maskvoje ir Kyjive vykusiose derybose nepasiekė jokios reikšmingos pažangos. V. Putinas neparodė jokio noro sušvelninti savo poziciją, nepaisant Vašingtono signalų, kad deryboms atgaivinti reikia naujų idėjų. Rusijos prezidentas toliau siekia kontroliuoti Donbasą.
Vienas šaltinis teigė, kad V. Putinas išnaudojo JAV specialiųjų pasiuntinių vizitą, siekdamas parodyti savo stiprybę šalyje prieš Valstybės Dūmos rinkimus, kurie vyks rugsėjo 18–20 d. Jis vertė JAV delegaciją laukti susitikimo Kremliuje iki vakaro. S. Witkoffas ir J. Kushneris buvo priversti kelias valandas pietauti su V. Putino atstovu Kirilu Dmitrijevu prabangiame restorane Maskvos centre.
Pasak šaltinių, trišalės derybos, kuriose dalyvautų JAV, Rusijos ir Ukrainos atstovai, galėtų būti atnaujintos po Valstybės Dūmos rinkimų. Tačiau vargu ar jos reikšmingai priartins taikos susitarimą.
Pasak vieno iš leidinio šaltinių, Rusija per artimiausius šešis mėnesius planuoja intensyvinti smūgius Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai, taip pat stiprinti hibridines atakas ir politinį kišimąsi Europoje, siekdama susilpninti paramą Kyjivui.
V. Putinas tikisi, kad kitą pavasarį Rusija bus stipresnėje padėtyje, kad galėtų užbaigti karą, tuo pačiu išlaikydama ekonomikos, kuriai tenka vis didesnis spaudimas, stabilumą, vienas šaltinis sakė „Bloomberg“. Jo teigimu, rimtos derybos greičiausiai prasidės ne anksčiau kaip 2027 m.
Dabar Ukrainos sąjungininkai turėtų susitelkti į perėmimo raketų tiekimą oro gynybos sistemoms, kad padėtų Kyjivui apsaugoti savo infrastruktūrą ir gyventojus, teigė šaltiniai. Europos šalys planuoja pirkti „Patriot“ raketas iš Jungtinių Valstijų, kad padėtų Ukrainai atremti, kaip numatoma, dar galingesnes Rusijos atakas šią žiemą. Pasak „Bloomberg“ šaltinių, sąjungininkai baigia rengti mechanizmą, leidžiantį naudoti NATO lėšas pagal „Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašą“ (PURL) perėmimo raketoms įsigyti ir vėliau jas perduoti Kyjivui.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV karo sekretoriaus pavaduotojas politikos klausimais Elbridge‘as Colby per Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą Ramšteino formatu sakė, kad sąjungininkai turėtų būti pasirengę galimam Rusijos karo prieš Ukrainą užsitęsimui, pabrėždamas, kad parama Kyjivui, visų pirma iš Europos partnerių, šioje situacijoje yra itin svarbi.