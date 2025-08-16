Ukrainiečiai apie Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą: nieko gero

JAV ir Rusijos lyderiai susitiko Aliaskoje, kad aptartų daugiau nei trejus metus besitęsiančią Rusijos invaziją į jo šalį.
Tačiau jie nepasiekė jokio proveržio, o žvelgiant iš Charkivo, kuris nuo karo pradžios yra nuolat bombarduojamas Rusijos, šis susitikimas atrodė kaip aiški V. Putino, kuriam net buvo patiestas raudonas kilimas, pergalė.
„Pamačiau tai, ko ir laukiau. Manau, kad tai didžiulė diplomatinė Putino pergalė“, – sakė 38-erių teatro direktorius P. Nebrojevas.
„Jis visiškai save legitimizavo“, – pridūrė jis.
Pakvietęs V. Putiną į JAV, D. Trumpas faktiškai užbaigė Rusijos lyderio izoliaciją, kurią Vakarai jam taiko nuo 2022 metų vasarį Kremliaus pradėtos invazijos.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, kuris į susitikimą nebuvo pakviestas, šią Rusijos prezidento kelionę pavadino V. Putino „asmenine pergale“.
P. Nebrojevas, kaip ir daugelis ukrainiečių, buvo priblokštas, kad toks susitikimas galėjo įvykti be jo šalies atstovų.
„Beprasmis“
„Tai buvo beprasmis susitikimas“, – sakė jis ir pridūrė: „Klausimai, susiję su Ukraina, turėtų būti sprendžiami su Ukraina, dalyvaujant ukrainiečiams, prezidentui.“
D. Trumpas vėliau pranešė apie susitikimo rezultatus Europos lyderiams ir V. Zelenskiui, kuris paskelbė, kad pirmadienį susitiks su JAV vadovu Vašingtone.
D. Trumpo ir V. Putino susitikimas baigėsi nepasiekus susitarimo, o D. Trumpas neatsakė į žurnalistų klausimus – tai labai neįprasta žiniasklaidą išmanančiam JAV prezidentui.
36-erių Olia Donik iš Charkivo sakė, kad tokia įvykių eiga jos nenustebino.
„Tai baigėsi nieko nepasiekus. Gerai, tęskime savo gyvenimą čia, Ukrainoje“, – sakė ji.
Praėjus kelioms valandoms po derybų Kyjivas pranešė, kad Rusija į Ukrainą naktį paleido 85 dronus ir balistinę raketą.
„Nesvarbu, ar vyksta derybos, ar ne, Charkivas apšaudomas kone kasdien. Charkivas tikrai nejaučia jokių pokyčių“, – sakė 50-metė fotografė Iryna Derkač.
Ji sustojo, kad prisidėtų prie visoje šalyje surengtos tylos minutės, skirtos pagerbti Rusijos invazijos aukas.
„Tikime pergale, žinome, kad ji ateis, bet tik Dievas težino, kas ją atneš“, – sakė ji.
„Vandens pilstymas“
I. Derkač, kaip ir daugelis ukrainiečių, į D. Trumpą žiūri įtariai.
„Mes darome savo darbą ir per daug nesidomime tuo, ką daro D. Trumpas“, – pridūrė ji.
30-metė Kateryna Fučenko iš Kyjivo taip pat nerimavo, kad JAV prezidentas nėra tikras Ukrainos sąjungininkas.
„Nemanau, kad jis yra už Ukrainą“, – sakė ji, kritikuodama D. Trumpą už tai, kad jis elgiasi tarsi būtų V. Putino „bičiulis“.
„Jie tiesiog pilstė vandenį iš tuščio į kiaurą, pirmyn ir atgal, kaip visada“, – sakė ji. Derybas ji pavadino beprasmėmis ir pareiškė abejojanti, ar jos davė „kokių nors rezultatų“.
Pensininkas iš Kyjivo Volodymyras Janukovyčius sakė manąs, kad Rusija „ir toliau apšaudys“ Ukrainos sostinę, kuri šią vasarą sulaukė ne vieno mirtino išpuolio.
Vaistininkė Larysa Melnyk pripažino nemananti, kad jos šalis nors kiek priartėjo prie taikos.
„Nemanau, kad bus paliaubos“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP ir pridūrė, kad net jei ginklai nutils, tai bus tik laikina.
25-metė moteris sakė, kad Rusija istorijoje jau yra „sukėlusi tokių didelių konfliktų“, ir, be kita ko, paminėjo 2008 metų karą Sakartvele. „Kodėl niekas į tai nereaguoja?“ – klausė ji.