Putinas neplanuoja kalbėtis su Trumpu

D. Trumpas svarsto galimybę per sąjungininkes Europoje tiekti Kyjivui ilgojo nuotolio raketas nuo tada, kai rugpjūtį Aliaskoje įvykęs jo susitikimas su V. Putinu nedavė jokių rezultatų susitarti dėl taikos. Sekmadienį jis teigė, kad gali įspėti V. Putiną apie galimus pristatymus, jei Rusija nenutrauks puolimo.
Tačiau Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad „nėra aiškių susitarimų dėl pokalbio telefonu“.
„Yra daug galimybių greitai surengti tokį pokalbį“, jei prireiktų, pridūrė jis.
Rusija ne kartą pareiškė, kad šių ginklų tiekimą vertintų kaip reikšmingą eskalavimą.
Raketų „Tomahawk“ veikimo nuotolis siekia 2500 kilometrų, todėl didelė dalis Vakarų Rusijos, įskaitant sostinę Maskvą, taptų joms pasiekiamos. Šios raketos taip pat techniškai gali nešti branduolines galvutes. Maskva pareiškė, kad bet kokius šių raketų paleidimus traktuos taip, lyg jos būtų užtaisytos branduolinėmis galvutėmis.
Buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas, dabar einantis Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, pirmadienį pareiškė, kad jei Jungtinės Amerikos Valstijos nuspręstų tiekti šiuos ginklus, tai galėtų tiesiogiai atsigręžti prieš D. Trumpą.
„Šių raketų tiekimas gali blogai baigtis visiems. Ir svarbiausia – pačiam Trumpui“, – pareiškė jis „Telegram“ platformoje.
Rugpjūtį D. Trumpas ir D. Medvedevas, garsėjantis griežtais ir provokuojančiais antivakarietiškais komentarais, susikirto, kai JAV lyderis padidino spaudimą Maskvai, kad ši nutrauktų puolimą Ukrainoje. D. Trumpas reagavo perdislokuodamas karinius povandeninius laivus ir perspėjęs, kad D. Medvedevo pareiškimai gali „turėti nenumatytų padarinių“.