Protestuotojai ant Vindzoro pilies sienos patalpino Trumpo ir Epsteino nuotraukų projekciją

Temzės slėnio policija pranešė, kad po to, kai ant karališkosios rezidencijos, kurioje D. Trumpas ketina apsilankyti trečiadienį, bokšto buvo nesankcionuotai rodomi vaizdai, dėl įtarimų piktybine komunikacija buvo sulaikyti keturi asmenys.
Vyriausioji inspektorė Felicity Parker tvirtino, kad policija „bet kokią nesankcionuotą veiklą Vindzoro pilies apylinkėse vertina labai rimtai“.
„Kartu su partneriais atliekame išsamų šio incidento aplinkybių tyrimą ir pateiksime daugiau informacijos, kai tik galėsime tai padaryti“, – sakė F. Parker.
Socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizdo įrašuose, kuriuose užfiksuotas šis triukas, buvo matyti ant pilies rodoma skaidrių su D. Trumpo ir J. Epsteino atvaizdais projekcija.
Politinių aktyvistų grupė „Led by Donkeys“ socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė šios akcijos nuotrauką su prierašu: „Ei, Donaldai, sveikas atvykęs į Vindzoro pilį“.
Turtingas ir įtakingų ryšių turėjęs finansininkas J. Epsteinas buvo apkaltintas vadovavęs prekybos žmonėmis tinklui, tiekusiam nepilnametes mergaites daugybei garsių klientų seksualinio išnaudojimo tikslais. Jis mirė kalėjime 2019 m. – valdžios institucijų teigimu, J. Epsteinas nusižudė, tačiau jo mirtis pakurstė sąmokslo teorijas dėl to, kad galėjo būti nuslėpta slapta informacija.
D. Trumpą, kuris kadaise palaikė draugiškus santykius su J. Epsteinu, jau ne vieną savaitę persekioja pastarojo byla. Nors jis neigia ką nors žinojęs apie savo buvusio pažįstamo veiklą, sąmokslo teorijų šalininkai nesiruošia nurimti.
Bangos dėl J. Epsteino skandalo kilo ir JK.
Su mirusiu finansininku kadaise draugavo ir karaliaus Karolio III brolis princas Andrew.
Viena iš J. Epsteino kaltintojų teigė, kad būdama nepilnametė buvo priversta turėti lytinių santykių su princu Andrew. Andrew šiuos kaltinimus visada neigė, o jų pagrindu pradėtas teismo procesas baigėsi tuo, kad jis sutiko sumokėti ieškovei kompensaciją.
Tuo tarpu vos prieš kelias dienas Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris iš ambasadoriaus Jungtinėse Valstijose pareigų atleido Peterį Mandelsoną, paaiškėjus, kad šis kadaise turėjo glaudžių ryšių su J. Epsteinu.
D. Trumpas su žmona Melania antradienio vakarą atvyko į Jungtinę Karalystę su kelias dienas truksiančiu valstybiniu vizitu.
Trečiadienio rytą jie dalyvaus Vindzoro pilyje vyksiančiame renginyje, kur, be kita ko, susitiks su karaliumi Karoliu ir karaliene Camilla, sosto įpėdiniu princu Williamu ir jo žmona princese Kate.
Ketvirtadienį planuojama surengti politines derybas. D. Trumpas yra pirmasis JAV prezidentas, kuriam suteikta garbė antrą kartą su valstybiniu vizitu lankytis Jungtinėje Karalystėje.
