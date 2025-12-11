Po masinių protestų atsistatydina Bulgarijos vyriausybė

R. Želiaskovas tokia žinia pasidalino prieš balsavimą parlamente dėl opozicijos pateikto siūlymo pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe.
Trečiadienį dešimtys tūkstančių žmonių visoje Bulgarijoje išėjo į gatves protestuoti prieš vyriausybę ir korupciją – tai buvo naujausias mitingas nuo praėjusio mėnesio pabaigos. Demonstracijas įplieskė 2026 m. biudžeto projektas, kurį protestuotojai laiko bandymu užmaskuoti kerojančią korupciją. Praėjusią savaitę vyriausybė biudžetą atsiėmė, tačiau pyktis nenuslūgo.
„Vyriausybė šiandien atsistatydina“, – po valdančiųjų partijų lyderių susitikimo žurnalistams sakė premjeras.
„Visų amžiaus, etninių grupių ir religijų atstovai pasisakė už atsistatydinimą. Būtent todėl šią pilietinę energiją reikia palaikyti ir skatinti“, – nurodė jis.
„Krizė“
Ši skurdžiausia Europos Sąjungos (ES) valstybė sausio 1 d. turėtų prisijungti prie euro zonos. Manoma, kad tai vis vien įvyks, nepaisant vyriausybės atsistatydinimo. Analitikai sako, kad žemą pasitikėjimą Bulgarijos institucijomis ir lyderiais sustiprino nuogąstavimai dėl kainų, nes šalis ruošiasi įsivesti eurą.
„Bulgarijos visuomenė yra labai susivienijusi prieš šalies valdymo modelį“, – naujienų agentūrai AFP tvirtino sociologijos agentūros „Market Links“ direktorius Dobromiras Želiaskovas.
„Pasitikėjimo Bulgarijos vyriausybe ir parlamentu lygis išlieka netoli istorinių žemumų, o tai yra dar vienas rodiklis, rodantis sunkią politinę ir institucinę krizę, su kuria šalis susiduria“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę prezidentas Rumenas Radevas pareiškė paramą protestuotojams ir paragino vyriausybę atsistatydinti, kad būtų galima surengti pirmalaikius rinkimus.
Trečiadienį vien tik prie parlamento pastato Sofijoje mitingavo dešimtys tūkstančių žmonių, teigia vietoje buvęs AFP žurnalistas. Protestuotojai skandavo „Atsistatydinkite“ ir laikė plakatus su užrašais „Man atsibodo!“ ir su politikų karikatūromis.
24-erių parduotuvės darbuotoja Gergana Gelikova AFP sakė, kad prisijungė prie protesto, nes plačiai paplitusi korupcija tapo „netoleruotina“. Dauguma jos draugų nebegyvena Bulgarijoje ir neketina grįžti, pridūrė ji.
„Transparency International“ korupcijos suvokimo indekse Bulgarija kartu su Vengrija ir Rumunija yra paskutinėje vietoje tarp ES šalių. Šioje Balkanų valstybėje po 2020 m. vykusių masinių antikorupcinių protestų prieš triskart premjeru dirbusio Boiko Borisovo vyriausybę septynis kartus vyko pirmalaikiai rinkimai.
B. Borisovo konservatyvi partija GERB praėjusiais metais laimėjo pastaruosius rinkimus ir sausio mėnesį suformavo dabartinę koalicinę vyriausybę.
