Per protestus Meksike sužeisti dešimtys žmonių

Protestą organizavo Z kartos atstovai, tačiau ji sulaukė didelio vyresnių opozicinių partijų rėmėjų palaikymo.
Demonstracija buvo daugiausia taiki, tačiau ji baigėsi jaunų žmonių susirėmimais su policija. Protestuotojai puolė policiją akmenimis, fejerverkais, lazdomis ir grandinėmis, griebė policijos skydus ir kitą įrangą.
Sostinės saugumo sekretorius Pablo Vazquezas teigė, kad buvo sužeista 120 žmonių, iš jų 100 – policijos pareigūnai. 20 žmonių buvo suimti.
Šiais metais keliose šalyse jaunimas suorganizavo protestus prieš nelygybę, demokratijos nuosmukį ir korupciją. Didžiausi Z kartos protestai įvyko Nepale rugsėjį, po socialinių tinklų uždraudimo, ir lėmė šios šalies ministro pirmininko atsistatydinimą.
Meksikoje daugelis jaunų žmonių teigia, kad yra nusivylę sisteminėmis problemomis, tokiomis kaip korupcija ir nebaudžiamumas už smurtinius nusikaltimus.
„Mums reikia daugiau saugumo“, – sakė 29 metų verslo konsultantas Andresas Massa, nešinas vėliava su piratų kaukole, tapusia pasauliniu Z kartos protestų simboliu.
43 metų gydytoja Arizbeth Garcia, prisijungusi prie protestų, teigė, kad pasisako už didesnį visuomenės sveikatos sistemos finansavimą ir geresnį saugumą, nes gydytojai „taip pat susiduria su šalį gaubiančiu nesaugumu, kai gali būti nužudytas ir nieko už tai nebūna“.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum vis dar turi aukštus reitingus, nepaisant neseniai įvykusių didelio atgarsio sulaukusių žmogžudysčių bangos, įskaitant populiaraus mero nužudymą vakarinėje Mičoakano valstijoje.
Likus kelioms dienoms iki šeštadienio protesto, C. Sheinbaum apkaltino dešiniųjų partijas bandymu infiltruotis į Z kartos judėjimą ir naudoti botus socialiniuose tinkluose, siekiant padidinti dalyvių skaičių.
Šią savaitę kai kurie Z kartos socialinių tinklų nuomonės formuotojai pareiškė, kad nebepalaiko šeštadienio protestų. Tuo tarpu vyresnio amžiaus asmenys, tokie kaip buvęs prezidentas Vicente Foxas (Visentė Foksas) ir milijardierius Ricardo Salinas Pliego, paskelbė žinutes, kuriomis palaikė protestus.
Šeštadienio eitynėse dalyvavo įvairių amžiaus grupių žmonės, o neseniai nužudyto Uruapano mero Carloso Manzo šalininkai proteste dalyvavo dėvėdami šiaudines skrybėles, simbolizuojančias jo politinį judėjimą.
„Valstybė miršta“, – sakė 65 metų nekilnojamojo turto agentė Rosa Maria Avila (Roza Marija Avila), atvykusi iš Packuaro miesto Mičoakano valstijoje.
„Jis buvo nužudytas, nes siuntė pareigūnus į kalnus kovoti su nusikaltėliais. Jis turėjo drąsos jiems pasipriešinti“, – sakė ji apie C. Manzo.
