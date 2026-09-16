 Prognozė išsipildė: JAV centrinis bankas pabrangino skolinimąsi pirmą kartą per trejus metus

Prognozė išsipildė: JAV centrinis bankas pabrangino skolinimąsi pirmą kartą per trejus metus

2026-09-16 21:32
BNS inf.

 Kaip ir buvo prognozuojama, JAV centrinis bankas (FED) trečiadienį pirmą kartą per trejus metus padidino bazines palūkanų normas 25 baziniais punktais.

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<span>Prognozė išsipildė: JAV centrinis bankas pabrangino skolinimąsi pirmą kartą per trejus metus</span>
Prognozė išsipildė: JAV centrinis bankas pabrangino skolinimąsi pirmą kartą per trejus metus / Scanpix nuotr.

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FED Atviros rinkos komitetas vienbalsiai nusprendė padidinti palūkanų normų intervalą iki 3,75–4 proc., motyvuodamas tuo, kad infliacija yra padidėjusi. Komitetas taip pat pažymėjo, kad palūkanų normų padidinimas padės greičiau pasiekti 2 proc. infliacijos tikslą.

Didžiausia pasaulio ekonomika jau kelerius metus susiduria su didesne infliacija. Kainos šoktelėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pradėto karo su Iranu, jo pradėtos muitų politikos ir tebevykstančio dirbtinio intelekto bumo.

FED nekeitė palūkanų normų nuo sausio mėnesio, nusprendęs palaukti, kol bus įvertintas energijos kainų šuolių poveikis, ir leisti, kad muitų įtaka kainoms išplistų po visą ekonomiką.

Tačiau liepos mėnesio posėdyje ketvirtadalis komiteto narių nesutiko su sprendimu nekeisti palūkanų normų ir ragino nedelsiant jas padidinti. Nuo tada kiti politikos formuotojai, įskaitant FED pirmininką Keviną Warshą (Keviną Voršą), užsiminė, kad jei infliacija žymiai nesulėtės, FED gali tekti imtis veiksmų.

Praėjusį penktadienį paskelbti infliacijos duomenys parodė, kad vartotojų kainų indeksas rugpjūtį, palyginti su liepa, nepakito ir siekė 3,4 proc., tačiau jis vis dar gerokai viršija FED ilgalaikį tikslą – 2 proc.

Trečiadieninis sprendimas yra pirmas kartas, kai FED padidino palūkanų normas nuo 2023 metų. Toks žingsnis neabejotinai supykdys prezidentą D. Trumpą, kuris pradėjo beprecedentę kampaniją, kad spaustų nepriklausomą centrinį banką sumažinti palūkanų normas, kad būtų skatinama ekonominė veikla.

Šiame straipsnyje:
JAV centrinis bankas
pabrangino skolinimąsį
FED
palūkanų normos

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