Princas Williamas Rio de Žaneire prieš klimato kaitos konferenciją žaidė futbolą ir tinklinį

Pirmojo būsimojo karaliaus vizito į Braziliją akcentas – kasmetinis „Earthshot Prize“ apdovanojimas, kuriuo penkiems novatoriškiems projektams, kovojantiems su grėsmėmis aplinkai, skiriama 1 mln. svarų (1,14 mln. eurų).
Klimato kaita ir gamta – tai kertiniai 43 metų sosto įpėdinio darbotvarkės klausimai, o šią savaitę jis savo tėvo karaliaus Charleso III (Karolio III) vardu kreipsis į pasaulio lyderius COP30 susitikime Amazonėje.
Jo kelionė į Rio de Žaneirą vyksta fone karališkąją šeimą sukrėtusio skandalo, kilusio po to, kai iš karaliaus jaunesniojo brolio Andrew (Endriu) buvo atimtas titulas ir jis buvo išvarytas iš karališkosios rezidencijos dėl ryšių su nuteistu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu).
Būsimasis karalius pasikėlė keltuvu į garsiąją Cukraus Galvą, kur meras Eduardo Paesas (Eduardu Paišas) jam įteikė miesto raktus žaliuojančių kalvų ir paplūdimių fone.
E. Paesas sakė, kad princas buvo „sužavėtas miesto grožiu“, ir pasakojo, kad jiedu aptarė įspūdingus Rio de Žaneiro kraštovaizdžius, kur favelos glaudžiasi prie miškais apaugusių kalvų viršūnių, besileidžiančių į vandenyną.
„Kalbėjomės apie politiką. Kalbėjomės apie Rio kraštovaizdį, jis daug klausinėjo apie favelas (...), apie kontrastą tarp favelų ir turtingesnių rajonų“, – teigė meras.
Rio de Žaneiras dar gyvena kruviniausio per visą istoriją policijos reido prieš galingą nusikalstamą grupuotę praėjusią savaitę, kuris atskleidė nuolatines miesto saugumo problemas, atsiminimais, kai žuvo 121 žmogus.
„Bandžiau jam paaiškinti miesto saugumo problemas. Akivaizdu, kad tai daug gilesni dalykai nei tai, ką galima paaiškinti per penkias minutes. Tačiau tai buvo gera proga paaiškinti“, – sakė E. Paesas.
„Jūs esate mano viltis“
Vėliau Williamas apsilankė legendiniame Rio de Žaneiro Marakanos stadione – Brazilijos futbolo šventovėje, kur 2002 metais pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas Cafu jam įteikė Brazilijos marškinėlius.
„Čia daug žvaigždžių“, – sakė princas apie marškinėlius, turėdamas omenyje penkis Brazilijos pasaulio futbolo čempionatų titulus.
Vėliau jis ir Cafu kartu su vaikais žaidė vienas prieš kitą aikštelėje, tada Williamas su vaikais atliko pratimus ir sėkmingai įmušė baudinį nuo 11 m atžymos.
Williamas taip pat dalyvavo diskusijose su jaunimu iš Brazilijos, Pietų Afrikos ir Azijos, kuris susitiko Rio de Žaneire pagal jo programą „Generation Earthshot“, kad ugdytų įgūdžius tapti lyderiais kovoje su klimato kaita.
„Mums reikia šiek tiek daugiau drąsos. Mums reikia, kad jūs išlaikytumėte tą energiją. Jei lauksime gerų lyderių, lauksime ilgai. Jūs esate mano viltis“, – teigė Williamas, jaunų žmonių klausinėjęs apie problemas, su kuriomis susiduria jų bendruomenės, ir projektus, kuriuos jie vykdo, kad padėtų planetai.
Trečiadienį vyksianti jo rengiama „Earthshot Awards“ ceremonija bus kupina žvaigždžių: „žaliuoju kilimu“ žengs ir taip pat pasirodys Brazilijos popmuzikos žvaigždė Anitta (Anita), Kylie Minogue (Kaili Minoug), Shawnas Mendesas (Šonas Mendesas) ir triskart „Grammy“ laimėtojas Seu Jorge (Seu Žorži).
Dieną Williamas baigė apsilankymu garsiajame Rio de Žaneiro Kopakabanos paplūdimyje – ten aplankė gelbėtojus, kurie jam parodė, kaip sraigtasparniais ir vandens motociklais gelbėja žmones viename populiariausių pasaulyje paplūdimių, kuriame būna pavojingų srovių.
Tada jis nusiavė batus ir nardė po smėlį žaisdamas tinklinį.
Naujausi komentarai