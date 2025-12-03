Pastebi tik ekspertai: flirtas ir slapti ženklai, kuriuos princas Williamas siunčia Kate

Karališkasis biografas Gylesas Brandrethas šias akimirkas yra pavadinęs „akimirkiniais tarpusavio palaikymo signalais“, kai 2012 m. stebėjo tuometinį Kembridžo kunigaikščių vizitą. Rašydamas princo Philipo biografijoje, Brandrethas pastebėjo, kad Williamo ir Catherine dėmesys visada būdavo nukreiptas į žmones tiesiai prieš juos, skelbia portalas dailymail.co.uk.
„Nė vienas jų nebandė pozuoti kameroms – ar net jų pastebėti. Kartkartėmis princas Williamas tiesiog ištiesdavo ranką paliesti žmonos pirštus, alkūnę ar petį, o Catherine atsakydavo šypsena. Šiuos trumpus tarpusavio palaikymo signalus būtų pastebėję tik tie, kurie specialiai jų ieškojo – aš ieškojau“, – rašė jis.
Karališkosios šeimos gerbėjai šiuos ženklus seka jau seniai – jie suteikia dar vieną pasakos sluoksnį poros romantiškai kelionei, prasidėjusiai prieš 23 metus.
Flirtuojantys žvilgsniai, drovios šypsenos, lengvas rankos prisilietimas ar padrąsinantis paplekšnojimas per nugarą – būsimi Didžiosios Britanijos karalius ir karalienė jau daugelį metų geba be žodžių išreikšti meilę ir palaikymą.
Praėjusį mėnesį princas Williamas sukėlė susižavėjimą socialiniuose tinkluose, kai buvo nufilmuotas pabučiuojantis žmonai ranką per Royal Variety Performance Londone. Ši saldi akimirka įvyko dar prieš jiems išlipant iš automobilio ir žengiant raudonuoju kilimu – tačiau tai tikrai ne pirmas kartas, kai pora susikuria privačią akimirką viešo pasirodymo metu.
Kai jie pradėjo pirmąjį tarptautinį turą ką tik susituokę, karališkosios šeimos gerbėjai negalėjo atsistebėti jų tarpusavio chemija. Kanadoje, paskutinę apsilankymo dieną, kaubojiškomis skrybėlėmis pasipuošę Williamas ir Catherine apsilankė kasmetiniame Calgary Stampede rodeo. Jiems buvo pavesta atidaryti festivalį paspaudžiant raudoną mygtuką. Miniai pradėjus šaukti, pora dar sekundę palaikė rankas ant mygtuko, stebėdami, kaip vyksta šou.
Praėjus mažiau nei metams po to, kai gimė jų pirmagimis princas George’as, Williamas ir Catherine su princu Harry išskrido į Škotiją stebėti Sandraugos žaidynių. Pirmasis jų pasirodymas – Tollcross plaukimo centre Glazge, kur jie palaikė 800 metrų laisvojo stiliaus plaukimo nugalėtoją, Velso plaukikę Jazz Carlin. Williamas ir Catherine buvo puikios nuotaikos; vienu momentu įpėdinis vėdino Catherine jos asmens tapatybės kortele, nes Glazge tvyrojo karštis.
Ramesnėje akimirkoje jie buvo matomi švelniai susikibę už rankų, įsijautę į varžybas. Vėliau Catherine uždėjo ranką ant vyro kojos – nuotrauka iš šio momento tapo itin populiari bei sukėlė žiūrovų susižavėjimą.
Keliaudami po Indiją ir Butaną 2016 m., tuometiniai Kembridžo kunigaikščiai taip pat atrodė akivaizdžiai susižavėję vienas kitu. Kūno kalbos ekspertas Robinas Kermode pastebėjo, kad jų potraukis ir švelnumas labiau atsiskleidžia subtiliuose gestuose: atkartojant judesius, ilgesniu akių kontaktu, atviromis šypsenomis ir pasilenkiant vienas prie kito.
Jis taip pat užfiksavo „labai privačią akimirką viešoje erdvėje“ per jų safarį. Kaziranga nacionaliniame parke Asame padarytoje nuotraukoje matosi kaip Catherine šypsosi Williamui, kuris prisidengęs ranka veidą. Kermode sakė, kad šie du žmonės atrodė tarsi visiškai nepastebintys aplinkinio pasaulio, lyg laikas jiems kartu sustotų. Jis taip pat pabrėžė, kad jie sukūrė nuoširdų jaunos meilės paveikslą savo kelionėje.
„Jie atrodo tarsi savo pačių pasaulyje, išlaikydami akių kontaktą ir nesąmoningai dalydamiesi ta akimirka“, – sakė jis.
Nors princas Harry ir Meghan Markle dažnai demonstruoja švelnumą viešai, Williamas ir Catherine ilgai buvo žinomi dėl santūresnio elgesio. Tačiau jų meilė buvo akivaizdi 2018 m. princesės Eugenie vestuvėse Windsore, kur jie buvo užfiksuoti susikibę už rankų ir dėkingai žvelgiantys vienas į kitą. Įeidamas į koplyčią Williamas taip pat uždėjo ranką Catherine ant nugaros.
Iki 2022 m., kai jie išvyko į Bahamų turą, jų „flirtavimo signalai“ tapo atpažįstami: galvos pakreipimai, spindinčios šypsenos ir ilgi žvilgsniai.
Kitais metais jie atrodė dar labiau įsimylėję, žengdami BAFTA raudonuoju kilimu Londone, kai Catherine švelniai pliaukštelėjo Williamui per užpakalį – retas ir netikėtas gestas. Kūno kalbos ekspertė Judi James teigė, kad jų švelnumo akimirkos padarė šį pasirodymą vienu meiliausių per visą jų santykių istoriją – prieš Walesų šeimai paskelbiant vaizdo įrašą apie Catherine pasveikimą nuo vėžio.
Pasak James, itin asmeniškas vaizdo įrašas, nufilmuotas Norfolke, žymėjo lūžio tašką: jų tikrasis atsidavimas ir meilė vienas kitam atsiskleidė visiškai aiškiai.
„Jų kūno kalba šiame vaizdo įraše pasako viską, ką reikia žinoti apie Catherine sveikimą – ir dar daugiau. Nuo sužadėtuvių jie visada labai saugojosi viešų švelnumo gestų. Tačiau dabar pamatėme tikrą jų meilės gylį paprastose, bet itin jaudinančiose scenose“, – sakė ji.
Kai Catherine pradėjo palaipsnį grįžimą į viešumą, Williamo švelnūs gestai tapo dar gilesni – jis visada buvo pasiruošęs paduoti ranką ar padrąsinti žvilgsniu. Ypač jaudinančioje nuotraukoje, iš Holokausto atminimo ceremonijos sausį, jie stovi šiek tiek palenkę galvas vienas į kitą, sukurdami tarsi natūralų širdies formos siluetą, kai jie uždegė žvakes.
James komentavo: „Ši Williamo ir Catherine akimirka yra reta ir įtaigi, nes jie perteikia tylią, abipusę meilę, kartu rodydami pagarbos, susikaupimo ir gedulo ženklus, tinkamus memorialui. Jų galvos palenktos taip arti, kad kaktos beveik liečiasi – tai reiškia pagarbą ir labai švelnią intymią meilės formą. Tai labai subtilus gestas ir tarsi simbolizuoja, kaip jie visą laiką rūpinasi vienas kitu ir saugo vienas kitą. Be to, jų siluetas natūraliai sudaro širdies formą.“
Ji taip pat pastebėjo jų nuolatinį, pasąmoninį judesių atspindėjimą – beveik identiškas mimikas, žvilgsnių kryptį ir laikyseną.
„Vienodi kūnai reiškia vienodą mąstymą – Williamas ir Catherine šį kūno atkartojimą demonstruoja nuo pirmųjų savo pasirodymų viešumoje“, – teigė ji.
Šių metų kelionėje į Velsą pora atrodė labiau įsimylėjusi nei bet kada anksčiau, o jų chemija, anot ekspertės, kone priverčia žiūrovus šypsotis. Tai pasitvirtino ir lapkričio 19 d., kai Williamas nusilenkęs pabučiavo žmonai ranką per Royal Variety Performance. Tai buvo šeštas jų dalyvavimas šiame renginyje ir pirmasis Catherine po pranešimo apie remisiją. Princesė spindėjo žengdama raudonuoju kilimu su savo vyru, o Williamas švelniai padėjo ranką jai ant nugaros – tai buvo tvirtas, nors ir tylus palaikymo gestas.
Naujausi komentarai