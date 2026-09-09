Prekybos karui įsibėgėjant, JAV uždraudė kai kurių kanadietiškų prekių importą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vykdomuosius įsakymus, kuriais uždraudžiamas šių produktų importas, pasirašė antradienį. Juose nurodoma, kad įsakymai priimti reaguojant į „nuolatinę JAV prekybos diskriminaciją“.
Remiantis šiais įsakymais, draudimas taikomas motociklams ir mopedams, išrūgų baltymų koncentratams bei tam tikrų rūšių vynui, alui, degtinei ir stipriesiems alkoholiniams gėrimams.
Nurodoma, kad šiuos produktus importuoti į JAV bus uždrausta nuo rugsėjo 29 d.
Kanados prekybos ministras Dominicas LeBlancas teigė, kad vyriausybė vertina naujausias priemones.
„Kaip ir per pastaruosius pusantrų metų, mūsų pagrindinis prioritetas tebėra apsaugoti ir remti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones nuo šių nepagrįstų veiksmų“, – platformoje „X“ rašė jis.
„Pagrindinį dėmesį skiriame tam, ką galime kontroliuoti: stiprinti šalį iš vidaus, diversifikuoti partnerystes užsienyje ir kurti stiprią Kanadą visiems kanadiečiams“, – tęsė ministras.
D. LeBlancas teigė, kad palaiko ryšį su JAV prekybos atstovu Jamiesonu Greeriu.
„Kai JAV bus pasirengusios pradėti derybas, mūsų vyriausybė sąžiningai ir konstruktyviai sieks užmegzti saugesnius, abipusiai naudingus prekybos santykius, kuriuos palaikant būtų visapusiškai gerbiamas Kanados suverenumas“, – paaiškino jis.
Šis žingsnis yra naujausias įvykis prekybos ginče tarp šių dviejų šalių, o žengtas jis buvo po to, kai Kanada anksčiau tą pačią dieną įvedė iki 50 proc. siekiančius muitus kai kuriems iš JAV importuojamiems produktams.
Tada D. Trumpas paskelbė, kad Kanadoje pagamintus produktus bus draudžiama įtraukti į tam tikras JAV vyriausybės viešųjų pirkimų sutartis.
Nepriklausoma agentūra, prižiūrinti federalinės vyriausybės viešuosius pirkimus, gavo nurodymą iš savo „daugkartinių sutarčių sąrašų“ pašalinti kanadietiškus produktus, teigė D. Trumpas.
„Kanados vyriausybė, įskaitant Kanados provincijas, uždraudė JAV smulkioms įmonėms ir bendrovėms parduoti prekes jų viešųjų pirkimų rinkose, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Nuo šiol JEI NEBENDRADARBIAUSI – NEDALYVAUSI!“
D. Trumpas pareiškė, kad šis įsakymas liks galioti, „kol Kanada atkurs visišką ir sąžiningą abipusiškumo principą JAV ūkininkų ir įmonių atžvilgiu“.
Rugpjūčio mėnesį Trumpo administracija nustatė iki 50 proc. siekiančius muitus maždaug 20 mlrd. JAV dolerių vertės Kanados prekėms, įskaitant ledo ritulio lazdas, baldus, medų ir vyną, o tai paskatino Kanadą imtis atsakomųjų priemonių.
D. Trumpas ne kartą naudojosi prekybos ginču, kad užsipultų Kanadą kitais atžvilgiais, be kita ko užsimindamas, kad ši šalis galėtų tapti 51-ąja JAV valstija.
Be to, jis platformoje „Truth Social“ paskelbė Šiaurės Amerikos žemėlapį, kuriame Kanada nuspalvinta JAV vėliavos spalvomis.
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