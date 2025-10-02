 Prancūzijos URM: „Hamas“ privalo sutikti su Donaldo Trumpo planu

2025-10-02 20:38
BNS inf.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot (Žanas Noelis Baro) ketvirtadienį pareiškė, kad „Hamas“ pralaimėjo kovą Gazos Ruože ir privalo sutikti su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pateiktu planu, kuriuo siekiama užbaigti islamistų grupuotės ir Izraelio karą palestiniečių anklave.

Jeanas-Noelis Barrot
Jeanas-Noelis Barrot / Scanpix nuotr.

Šiuo metu „Hamas“ svarsto atsaką į D. Trumpo planą, pagal kurį palestiniečių kovotojai turi visiškai nusiginkluoti ir negaus jokio vaidmens būsimoje valdžioje.

„Hamas tenka labai didelė atsakomybė už palestiniečių patirtą katastrofą“, – naujienų agentūrai AFP Saudo Arabijoje sakė ministras.

Šioje Artimųjų Rytų šalyje jis dalyvauja pasaulinio saugumo klausimams skirtame susitikime.

„Ji pralaimėjo. Ji privalo susitaikyti su savo paties kapituliacija“, – pridūrė J.-N. Barrot.

Ketvirtadienį jis dar kartą išreiškė paramą D. Trumpo planui, pabrėždamas, jog Prancūzija yra pasirengusi „dirbti prie jo įgyvendinimo, kad būtų nutrauktas karas, badas ir kančios Gazoje“.

Tačiau Prancūzijos užsienio reikalų ministras atsisakė komentuoti spėliones, kas nutiktų, jei „Hamas“ galiausiai atmestų šį planą.

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože ir kuriam pritarė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu).

Plane numatoma sudaryti paliaubas, per 72 valandas paleisti „Hamas“ įkaitus, nuginkluoti grupuotę ir palaipsniui išvesti Izraelį iš Gazos Ruožo, o po karo įsteigti pereinamojo laikotarpio instituciją, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis išprovokavo didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

