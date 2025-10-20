Donaldas Trumpas sako, kad „Hamas“ bus sunaikinta, jei pažeis paliaubų susitarimą

„Sudarėme susitarimą su „Hamas“, kad jie bus labai geri ir gerai elgsis“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„O jei jie to nedarys, mes eisime ir juos išnaikinsime. Jei reikės, jie bus išnaikinti“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė, kad suteiks „Hamas“ „mažą šansą“ laikytis Gazos Ruožo paliaubų susitarimo su Izraeliu, tačiau perspėjo, kad jei jie to nepadarys, islamistų kovotojų grupuotė bus sunaikinta.
„Sudarėme susitarimą su „Hamas“, kad jie bus labai geri ir gerai elgsis“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„O jei jie to nedarys, mes eisime ir juos išnaikinsime. Jei reikės, jie bus išnaikinti“, – pridūrė jis.
Naujausi komentarai