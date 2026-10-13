Popiežius Leonas paguldytas į ligoninę plaučių operacijai

Operacijos metu bus šalinamas plaučių mazgelis – nedidelis audinio darinys plautyje – ir tai bus pirmoji 71-erių popiežiaus hospitalizacija nuo tada, kai 2025 m. gegužės 8 d. jis tapo Katalikų Bažnyčios vadovu.
Vatikanas pranešė, kad operacija bus atlikta antradienio popietę.
Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos pontifikas Šv. Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems netikėtai pranešė, kad per neseniai atliktus medicininius tyrimus gydytojai aptiko mazgelį „labai ankstyvoje stadijoje“.
„Gydytojai mano, kad būtų teisinga imtis intervencijos“, – sakė jis.
Vatikanas istoriškai labai saugojo informaciją apie popiežių sveikatą, tačiau tapo atviresnis sergant Leono pirmtakui Pranciškui – argentiniečiui, kuris atvirai kalbėjo apie savo negalavimus.
Išvykdamas automobiliu iš Vatikano Leonas mojavo žmonėms, o atvykęs prie Džemelio ligoninės šypsojosi ir mojavo jo laukusiai miniai prieš įeidamas į šią gydymo įstaigą.
Vatikanas nurodė, kad operaciją atliks Džemelio ligoninės krūtinės chirurgų komanda, vadovaujama Stefano Margaritoros.
Manoma, kad popiežius sveiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20 d.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas naujienų agentūrai ANSA sakė, kad Leonas buvo „labai ramiai“ nusiteikęs dėl mazgelio, kai jiedu pirmadienį buvo susitikę.
Japonijos kardinolas Tarcisio Isao Kikuchi, kuris pirmadienį taip pat matėsi su popiežiumi, dienraščiui „La Repubblica“ teigė, kad Leonas buvo „labai ramus, kaip visada, ir, kaip įprasta, juokavo“.
Romos Džemelio ligoninėje paprastai gydomi popiežiai. Jie apsistoja specialiose dešimtajame aukšte esančiose patalpose, kuriose yra nedidelė koplyčia, virtuvė, vonios kambarys ir posėdžių salė.
Tačiau šios patalpos šiuo metu remontuojamos, todėl Leonas apsistos kitose tame pačiame aukšte esančiose patalpose, kuriose bus užtikrintas aukšto lygio saugumas.
Juo tikriausiai rūpinsis asmeninis slaugytojas Massimiliano Strappetti, kuris prižiūrėjo Leono pirmtaką Pranciškų per kelis jo gydymosi Džemelio ligoninėje laikotarpius iki jo mirties praėjusiais metais.
„Monetos pavidalo darinys“
Čikagoje gimęs Leonas – pirmasis popiežius iš JAV – yra sportiškas ir, kaip manoma, apskritai yra geros sveikatos.
Lapkričio 6–17 d. Leonas turėtų keliauti į Pietų Ameriką ir apsilankyti Urugvajuje, Argentinoje bei Peru.
Kol kas neaišku, kas nutiktų, jei per operaciją kiltų rimtų komplikacijų.
Pagal Bažnyčios teisę, mirus popiežiui administracines pareigas perima kardinolas kamerlengas, tačiau pontifikai neturi pavaduotojo, kuris galėtų juos pakeisti, jei jie taptų nepajėgūs eiti savo pareigų.
Jungtinėje Karalystėje dirbantis krūtinės chirurgijos ekspertas Marco Scarci naujienų agentūrai AFP nurodė, kad tai nėra „itin rizikinga operacija“, ir prognozavo, jog Leonas greitai atsigaus, tačiau „iki operacijos buvusiam fiziniam pajėgumui atgauti gali prireikti iki trijų mėnesių“.
Dauguma plaučių mazgelių yra gerybiniai, t. y. nevėžiniai, tačiau nedidelė jų dalis gali būti ankstyvas plaučių vėžio požymis.
Vatikanas AFP pažymėjo, kad mazgelis buvo aptiktas per įprastinį sveikatos patikrinimą ir kad nebuvo jokių simptomų, dėl kurių būtų reikėję tirti popiežiaus plaučius.
Nedideli mazgeliai vadinami „monetos pavidalo dariniais“, nes rentgeno nuotraukose jie atrodo kaip monetos, AFP sakė Romos „Policlinico Umberto 1“ ligoninės krūtinės chirurgijos skyriaus vadovas profesorius Federico Venuta.
Maži mazgeliai paprastai nesukelia simptomų, tačiau didesni gali sukelti dusulį, krūtinės skausmą ir nuolatinį kosulį, kartais – su krauju.
Tokie mazgeliai „gali būti įvairūs gerybiniai dariniai – uždegiminės, infekcinės, autoimuninės ar įgimtos kilmės, tačiau jie taip pat gali būti piktybiniai“, – sakė F. Venuta.
Palankios prognozės
Mazgelio šalinimo operacija gali būti atliekama taikant bendrąją nejautrą, pacientui kvėpuojant per vamzdelį.
„Dažnai darinį galima pasiekti iš išorės arba vidaus, pavyzdžiui, atliekant vaizdiniais tyrimais kontroliuojamą biopsiją arba endoskopiją, tačiau kartais tai neįmanoma“, – nurodė F. Venuta.
Pasak jo, net jei paaiškėtų, kad mazgelis nėra gerybinis, popiežiaus sveikatos prognozės būtų „labai palankios“.
„Iš esmės sveikam žmogui tokioje ankstyvoje stadijoje nustatyto plaučių vėžio, konkrečiai – plaučių mazgelio, kai nėra išplitimo į tolimus organus, prognozė yra itin palanki“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie kelionę į Pietų Ameriką, F. Venuta sakė, kad „paprastai po tokių operacijų rekomenduojama apie 20 dienų vengti skrydžių, nors, žinoma, galimas tam tikras lankstumas“.
Naujausi komentarai