Tai tik avys – ne itin gudrūs padarai, o štai iš žmogaus tikimasi daugiau sumanumo, domintis įvykiais pasaulyje ir priimant sprendimus, kur saugu lankytis.
Kijeve gyvenantis politikos apžvalgininkas M. Šeitelmanas užsiminė apie tragišką lenko Krzysztofo Galoso likimą. Šis vyras buvo įtikėjęs, kad karas Ukrainoje netikras, kad viso pasaulio žiniasklaida susimokė ir skleidžia netiesą, todėl nusprendė aplankyti Zaporožę, pasigrožėti istoriniais paminklais. Finalas siaubingas: lenką sulaikė Rusijos kariai, uždarė į kalėjimą Taganroge, kur po dvejų metų nuolatinių kankinimų naivusis Krzysztofas mirė.
Šią istoriją išsamiai aprašė lenkų leidinys „Gazeta Wyborcza“. K. Galoso lemtį paliudijo tame pačiame kalėjime kalėjęs ir per kalinių mainus išlaisvintas ukrainiečių pareigūnas.
„Jis mažai ką suprato, todėl jie nuolat jį mušė – ryte ir vakare, per patikrinimus. Jie vertė jį mokytis himno, be himno, jam buvo liepta išmokti ir karo dainą. Pamiršau dainos pavadinimą, bet mes net šiek tiek juokėmės, nes jis dainavo taip juokingai. Tai buvo juokas pro ašaras“, – pasakojo ukrainietis.
Anoniminio šaltinio teigimu, K. Galosas mirė dėl insulto komplikacijų.
P. S. Žinomas Lietuvos medikas įnirtingai neigė COVID-19 egzistavimą, dar labiau jis buvo nusiteikęs prieš skiepus nuo šio užkrato. Jis manė, kad virusas išgalvotas kažkokių sąmokslininkų. Galiausiai šis skeptikas mirė būtent nuo koronaviruso, pačioje gyvenimo pabaigoje vis dėlto pripažinęs, kad buvo neteisus.
